В аеропорту Львова застрягли іноземці, які прилетіли до батьків

Мирослав Семенюк Суспільство 12:41, 6.09.2020 Оновлено: 12:57, 6.09.2020

З аеропорту Львова не випускають десятьох громадян США, Німеччини та Канади, які прилетіли відвідати батьків в Україні.

Як повідомила в Facebook одна з пасажирок Марія Ягла, всі вони мають законні підстави для в'їзду в Україну як іноземні громадяни, які є родичами першої лінії громадян України.

"Але наші українські посадовці для свого користування придумали один пунктик до вищезгаданої постанови, а саме те, що іноземці, які їдуть до батьків-громадян України, мають бути дітьми до 18 років. Хоча в постанові КМУ цього немає", – зазначила вона.

За словами Ягли, кожен із затриманих має всі необхідні документи, щоб в'їхати в Україну: свідоцтва про народження, про одруження, копії паспортів батьків, медичну страховку і т.д.

За даними "Європейської правди", пасажири досі перебувають в аеропорту Львова.

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Відповідь Держприкордонслужби про те, хто вважається дітьми громадян України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше громадян Ізраїлю, які збиралися в Умань на святкування Рош ха-Шана, заблокували в аеропортах Києва, Одеси і Запоріжжя.

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