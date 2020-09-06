В аеропорту Львова застрягли іноземці, які прилетіли до батьків

З аеропорту Львова не випускають десятьох громадян США, Німеччини та Канади, які прилетіли відвідати батьків в Україні.

Як повідомила в Facebook одна з пасажирок Марія Ягла, всі вони мають законні підстави для в'їзду в Україну як іноземні громадяни, які є родичами першої лінії громадян України.

"Але наші українські посадовці для свого користування придумали один пунктик до вищезгаданої постанови, а саме те, що іноземці, які їдуть до батьків-громадян України, мають бути дітьми до 18 років. Хоча в постанові КМУ цього немає", – зазначила вона.

За словами Ягли, кожен із затриманих має всі необхідні документи, щоб в'їхати в Україну: свідоцтва про народження, про одруження, копії паспортів батьків, медичну страховку і т.д.

За даними "Європейської правди", пасажири досі перебувають в аеропорту Львова.

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