В аеропортах України встановлять лабораторії для ПЛР-тестування: подробиці

В аеропортах Києва та Львова буде встановлено лабораторії для ПЛР-тестування на коронавірус (COVID-19).

Як повідомляє офіційний сайт президента України, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій на традиційній нараді глави держави з представниками уряду та правоохоронних відомств.

За його словами, прибулі пасажири зможуть робити ПЛР-тести в аеропорту й у разі негативного результату не проходити самоізоляцію.

Для уникнення скупчень людей біля лабораторій Криклій провів переговори з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив'язати видачу результатів до додатку "Дій вдома". Це надасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України.

Додатково глава Мінінфраструктури доповів, що контролює перебіг робіт щодо підйому танкера "Делфі" в Одесі, за умови ясної погоди та відсутності хвиль роботи будуть завершені до 20 липня.

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