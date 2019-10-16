"Веди нас, Батьку!" В'язень "ДНР" раптово звернувся до Зеленського

У непідконтрольній Україні Макіївці в'язень Василь Савін написав листа президенту України Володимиру Зеленському. Він побажав йому "стати визволителем України".

Про це повідомили "Новости Донбасса", додавши текст листа. Видання зазначає, що це вже не перше звернення бранця до української влади. Раніше Савін писав п'ятому президенту України Петру Порошенку.

У зверненні в'язень називає Зеленського "батьком" і "нашим президентом" та зазначає, що готовий іти за ним "у саме пекло". Він висловив бажання "звільнити рідну землю від російських окупантів і місцевих сепаратистів".

В'язень "ДНР" раптово звернувся до Зеленського

Повний текст листа Василя Савіна до Володимира Зеленського:

"Володимире Олександровичу.

Батьку. Звертаюся до тебе від імені всіх політв'язнів ДНР. Я, Савін Василь Костянтинович, за підготовку народного повстання в ДНР і створення українського батальйону "Макіївка" засуджений до 12 років суворого режиму. Провів у катівнях ДНР без малого п'ять років.

Батьку. Хоч не мали можливості проголосувати за тебе, ти наш Президент. Одному тобі віримо, Батьку, підемо за тобою в саме пекло. За роки, проведені в катівнях, ми на власній шкурі довели любов до матері-України.

Ми вже нічого не боїмося. Бажаємо тільки одного: звільнити рідну землю від російських окупантів і місцевих сепаратистів.

Веди нас, Батьку. Бажаємо тобі стати визволителем України і стати в один ряд із гетьманами Богданом Хмельницьким, Петром Сагайдачним, Іваном Богуном".

Василя Савіна терористи так званої "ДНР" у 2015 році призначили головою Центрально-міської районної адміністрації, навесні того ж року силовики з "МДБ ДНР" звинуватили його у підготовці до "захоплення влади". Савіна посадили до в'язниці на 23 роки. Він стверджує, що, перебуваючи на посаді голови районної адміністрації за "ДНР", готував з однодумцями "Український батальйон Макіївка", який мав посприяти українській армії вибити бойовиків із міста у момент настання.

Як писав OBOZREVATEL, у Службі безпеки України підтвердили, що один зі звільнених бранців "Л/ДНР" Дмитро Великий був оголошений у розшук за дезертирство.

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