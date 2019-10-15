Был на акции "Ні капітуляції". Как журналист.

Людей пришло много. По моим наблюдениям, тысяч 20. Может и больше. Уверен, подавляющее большинство пришло бесплатно и добровольно.

Это право этих людей и я его уважаю. Но пост о другом.

На акции увидел бывшего политзаключённого Павла Гриба. Два года назад он поехал в Беларусь на встречу с девушкой. Там его задержали российские спецслужбы. Обвинили во всех грехах терроризма и посадили в тюрьму.

Судя по фото парня, он там сильно болел. Когда видел новости о нем, всегда было печально. Но. В начале сентября в рамках обмена пленными его отпустили и вернули домой.

Павел Гриб

Как по мне, ему попросту спасли жизнь или сохранили лет 10-20 здоровья, которые бы он потерял в тюрьме. А сейчас этот парень во всю участвует в акциях против Владимира Зеленского, который месяц назад спас ему жизнь. Давайте говорить откровенно.

Я не говорю, что Гриб обязан боготворить Зеленского или публично агитировать за него. Нет, отнюдь. Но мне непонятно, почему ровно через месяц после освобождения он выступает против "капитуляции", "формулы Штайнмаера" и тд.

Ведь его освобождёние по сути и стало возможным после того, как Зе позвонил Путину.

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