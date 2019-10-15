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15 жовтня • оновлено в 15:24
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
Журналіст Всі статті автора

В'язень Путіна виступив проти Зеленського?

4.8т Читати матеріал російською

Был на акции "Ні капітуляції". Как журналист.

Людей пришло много. По моим наблюдениям, тысяч 20. Может и больше. Уверен, подавляющее большинство пришло бесплатно и добровольно.

Это право этих людей и я его уважаю. Но пост о другом.

На акции увидел бывшего политзаключённого Павла Гриба. Два года назад он поехал в Беларусь на встречу с девушкой. Там его задержали российские спецслужбы. Обвинили во всех грехах терроризма и посадили в тюрьму.

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Судя по фото парня, он там сильно болел. Когда видел новости о нем, всегда было печально. Но. В начале сентября в рамках обмена пленными его отпустили и вернули домой.

Павел Гриб

Павел Гриб

Как по мне, ему попросту спасли жизнь или сохранили лет 10-20 здоровья, которые бы он потерял в тюрьме. А сейчас этот парень во всю участвует в акциях против Владимира Зеленского, который месяц назад спас ему жизнь. Давайте говорить откровенно.

Я не говорю, что Гриб обязан боготворить Зеленского или публично агитировать за него. Нет, отнюдь. Но мне непонятно, почему ровно через месяц после освобождения он выступает против "капитуляции", "формулы Штайнмаера" и тд.

Ведь его освобождёние по сути и стало возможным после того, как Зе позвонил Путину.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Особи
Павло Гриб Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Иванов Иван
Иванов Иван
"По моим наблюдениям, тысяч 20. Может и больше. Уверен, подавляющее большинство пришло бесплатно и добровольно." Конечно, такие журнашлюшки как Спивак только за гонорар что-то и делают и еще привыкли на халяву набивать брюхо бесплатными гамбургерами. А будут уксус бесплатный раздавать, так они и его будут залпом с горла пить.
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Иванов Иван
Иванов Иван
*Тысячный, хотя и Спивак тоже.
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Иванов Иван
Иванов Иван
зе спас ему жизнь ? Серьезно ? Ему спасли жизнь украинские воины, которые брали в плен рашистов на Донбассе, украинские дипломаты, которые постоянно подымали вопрос об украинских пленных, в конце концов, ему спасли жизнь все активные украинцы, для которых жизнь наших граждан это приоритет, а не зе-капитулянт, который неизвестно, что пообещал пуйлу в обмен на наших пленных. Но чему тут удивляться, когда таких как этот зе-лизун Тысячный сотни тыся и миллионы в нашей стране. Автор готов парашу языком вылизывать за свои 30 серебренников.
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Mega Death
Mega Death
А где-то еще отмечали день защитника? Куда он должен был пойти?
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