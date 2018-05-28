Ода возрасту.

Когда мы "великолепной пятеркой" выпускников разных ВУЗов в прошлом веке пришли в наше бюро электроавтоматики, то были сильно удивлены тем фактом, что после 30 (а основная часть сотрудников тогда была в возрасте от 30 до 40) жизнь мало того, что существует, но еще и бьет ключом. Нам-то в наши 21-22 казалось, что 30 – это глубокая старость, а после 50 жизнь заканчивается. Наверно, так же думают и мои молодые сотрудники теперь. И мы тоже кажемся им замшелыми окаменелостями, как нам тогда наши предпенсионные коллеги (правда, не представляю нашу грузную скучную Лидию Михайловну, летящую на тросе над Днепром или рассекающую по Львову на сигвее, но то таке).

Это сейчас я знаю, что восприятие и образ мысли мало меняются со временем. И внутри дряхлого тела вполне может скрываться романтичная молодая особа. Многие пожилые, на самом деле, бывают гораздо мобильней и интересней скучных прагматичных девиц, способных только тыкать пальцем в смартфон и завидовать очередным тряпкам подруг. Пока в человеке живет интересом к жизни, он молод. Вчера, заскочив на бегу в парикмахерскую к своей любимой мастерице, я застала у нее в кресле интеллигентную немолодую даму – не старушку, а именно даму. С великолепной грамотной речью, с прекрасной памятью, с великолепной осанкой, стильно и со вкусом одетую. Ну, и Ирочка постаралась с прической. Пока она работала, мы все втроем болтали о всяком-разном. Когда дама уходила, прощаясь, она сказала: "Девочки, любите жизнь, наслаждайтесь каждым мгновением. Она так прекрасна, хоть и коротка. Поверьте, в мои 84 это ощущаешь особенно остро". Дама оказалась профессором одного из киевских ВУЗов. Ира сказала, что прическу ей она делала на последний звонок правнучки. Сразу стало как-то легче жить: ведь старость может быть и такой – светлой и разумной. И после 60, 70, 80 жизнь продолжается.

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Причем, появляется время и возможность просто наслаждаться ею. Ведь в молодости у тебя тьма обязанностей, правил, ограничений. Ты должен вести себя, как сейчас говорят, по протоколу. А по-простому – как все. Ты стеснялась иной раз задать вопрос по работе, вдруг подумают, что ты некомпетентная дурочка. Нормальное дружеское или деловое отношение к противоположному полу вдруг воспринималось, как некий аванс на что-то большее, что иногда вносило значительный дискомфорт, а иногда приводило к увольнению. Ты, чертыхаясь, натягивала стеснявшую тебя одежду или ужасно неустойчивую мучительную каблукастую обувь – дресс-код, видите ли. Все, кто не лень, учили тебя, как воспитывать детей, чтобы были как все – а они были эксклюзивные, и стандартность очень напрягала вас всех. Когда ты разгибалась на совхозных рядках, красоты природы уже не волновали. А уж втискивание в потный набитый автобус и бег до проходной (там часто были рейды по отлову опаздывающих – о, этому вовсе нет равных). Не, ну еще много разных советских ништяков, плавно перешедших в нашу формально незалежну Країну. Тебе постоянно приходилось "прогибаться" под неизменный мир – под изменчивый легче, по крайней мере, какое-то разнообразие…

Так вот, скажу я вам, тем, кому еще далеко до нашего благословенного статуса. На самом деле, в любом возрасте есть свои гадости и свои прелести. Некоторые – старички еще с детства. Но для меня несомненным бонусом к зрелым годам идет свобода – свобода иметь свое мнение, к которому прислушиваются, потому что ты в своем возрасте гораздо чаще, чем молодые, видишь картину происходящего не фрагментарно, а целиком. Свободу одеваться, как удобно, а не как положено. Свободу человеческих отношений с противоположным полом, когда в тебе уже видят не самку, а человека. Свободу дружеских отношений с детьми – вопреки всяческим канонам воспитания они выросли свободными разумными современными людьми. Свободу (без косых взглядов и сплетен) общаться с кем угодно – лично я получаю огромное удовольствие и от общения со своими последними начальниками и коллегами, по возрасту, годящимися мне в сыновья; и от класснючих друзей наших детей; и от утренней болтовни в саду с соседкой, которая старше меня на десяток лет. Свободу, выйдя утром в сад, любоваться цветами, а не бежать, как оглашенная на остановку. Конечно, скорость уменьшается с каждым годом. Но все чаще задумываюсь: может, и не надо было всю жизнь "гнать кино"?

И еще одно возрастное наблюдение – любую ситуацию надо уметь отпускать. Это как ключи, которые ты безуспешно ищешь по всему дому, и, смирившись с потерей, находишь на следующее утро уже при поисках карандаша. Когда мы переехали сюда, я тоже долго не могла привыкнуть к отсутствию того,привычного, что осталось дома, в Луганске. Ну, родные и друзья, само собой. Но – парикмахер, стоматолог, сапожник, знакомые пути ко всяким ЖЭКам, устоявшийся образ жизни. После 50 это тяжело особенно. И, как якорь, тянут старые связи. Первые годы я и стричься, и лечиться успевала во время постоянных поездок в Луганск. И с друзьями видеться стали чаще, ведь раньше можно было отложить. А тут – дедлайн. Понятно, что общались с новыми коллегами, постепенно обрастали знакомствами. Прошло уже почти 10 лет с того времени, как мы поселились в нашем маленьком городке. Но чтоб так много людей, сходных по духу, как в последнее время – не припомню. Наверно, природа с лихвой компенсирует ближнесоседское противостояние, возникшее при покупке дома (кстати, тьфу-тьфу, отношения с сестрами и их детьми, живущими во второй половине, отнюдь не враждебные, хоть близкими их не назовешь – да и ни к чему) . Причем, иногда мироздание "сбывает" такие мелкие желания, что их вслух и не произносишь.

Вчера не купила очередной понравившийся цветок (не было уже ни денег, ни свободных рук). А сегодня именно такой принесла мне, зашедшая в гости, очень интересная молодая женщина, с которой судьба свела именно в связи с этим домом. Я с тоской ждала ремонта кровли и связанных с этим противностей: выбора толковой бригады, дефицита денег, сроков, прогноза погоды без дождей. А главное, необходимости контроля, подсчетов, возможных конфликтов на этой почве(как я ненавижу любые конфликты!). И неизбежного тупого бытового мата, который не переношу (исключение – художественный или форсмажорный). Может, еще и поэтому легко было уехать из Луганска, где перед войной матом разговаривали повально все: студенты, преподаватели, врачи, родители с детьми, маршрутчики, таксисты. И бессмысленно было изображать из себя Дон-Кихота перед ветряными мельницами, просто стараться не слышать и не слушать. Так вот, найти бригаду было непросто, но случай и хорошие люди помогли. За нашу крышу взялись мастера из Черкасской области. В первый день я была на работе – выдала чайник и кофе, дала ключи и деньги на материалы. И ушла почти на весь день.

Вечером соседки (они тоже приготовились пару недель жить в рабочей среде – огороды на потом не отложишь) с интересом спросили, где я их взяла. Вкалывают слаженно и четко целый световой день с нечастыми короткими перекурами и абсолютно не матерятся. Я тоже заинтересовалась – нечасто в наше время такое встретишь. Удивились – "як це ми при батькові лаятися будемо". Оказалось, отец, сын и крестник, причем старший по работе, как раз, сын. Ни одной закупки без мониторинга цен, все с чеками. Ни одной задержки без согласования и объяснения причин (было только полдня, когда они с нашего разрешения уходили на помощь соседней бригаде). Исключительная интеллигентность в быту. Компетентность в объяснениях, что и почему делается. И вполне демократичные для киевской области цены. Так что не все еще в Польшу уехали (хотя наша бригада там пару сезонов работала – говорят, учиться тоже нужно, но с учетом того, что им еще гектар земли в своем селе обрабатывать, выгодней в Украине).

Я, как и все, могу бесконечно долго наблюдать за тем, как горит огонь, течет вода и красиво работают другие люди. Жаль, что некогда. Тем более, что планов, как всегда громадье. И возраст этому никак не помеха. Живите и наслаждайтесь жизнью. И помните, благодаря кому мы можем себе это позволить.