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29 березня • оновлено в 11:04
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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В 2014-м в Украине было хуже, переживем кризис вируса

16.9т
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У меня нет паники. И, возможно уже не будет.

Есть стадия ПРИНЯТИЯ.

Это когда в 2014-м я лично сначала в полнейшем шоке наблюдала происходящее - а потом эмоции несколько утихают, и ты начинаешь различать конкретику. Именно такие люди, и их оказалось много, начинают закатывать рукава и просто делать. Кто-то из нас более эмоционален, кто-то быстрее успокаивается, но обязательно должны быть такие, кто начнет браться за дело. И такая системность на вес золота.

Вспомним всю ту "махину" в лице разваленной армии и рваной границы, казавшуюся неподъемной, которую взяли и поставили на колеса. Смазали, подкормили, приодели, снабдили - сотни тысяч людей. Которые просто привыкли действовать, а не ныть или паниковать.

Наверное, на поле боя, когда перед тобой развороченное тело с вывернутым наружу желудком, куда попал снаряд - у тебя тоже два варианта. Эмоции - или действие. И что было бы с ребятами, которые выжили благодаря тому, что у спасающих их людей наступила стадия принятия, а не паника? Увидел - ужаснулся - отодвинул эмоции в сторону - ДЕЙСТВУЙ.

Именно так решаются проблемы, в которые нас окунают более эмоциональные "соотечественники". И в случае пандемии все шуты должны быть отодвинуты в сторону, потому что пришла пора засучить рукава и работать. Шуты способны скакать на поверхности, втаптывая нас в болото все глубже. И в какой-то момент это начинает в лучшем случае раздражать.

Сегодня время для системников. Для стратегов. Для достигаторов и антикризисных управленцев.

Потому что на данной стадии паниковать нет смысла. Меня тем более не волновали бы крики стада, я не вижу смысла в опросах. Знаете, те самые, которые проводят журналисты на улицах:

- А что вы думаете по поводу войны?

- А что вы думаете по поводу карантина?

- Ой, а людям не удобно!

- Ох, люди жалуются!

Завезли оборудование для больниц из фонда Порошенко - надо же, народу все не так. Мало, не то, не туда. Поздно.

Знаете? Да плевать. Потому что вы доголосовались. И когда приходит полная ж... - почему-то возвращается Наев на должность. Почему-то дают возможность Порошенко войти в антикризисный комитет. И что на самом деле думают люди, позволившие довести ситуацию в стране до такой точки - волнует лишь некоторых журналистов, проводящих опросы.

Я бы их не проводила, когда пора молча делать и не слушать трындеж "наголосовавших".

Вот и сегодня - есть один маленький нюанс, который, возможно, расставит все на свои места.

Страшно?

Паника? Не знаешь, как быть дальше?

Все рушится?

Поверь, когда наступает критический момент - то глаза боятся, а руки делают.

Уверена, ты сам не заметишь, как вырулишь. Главное - не паникуй.

Делай.

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Тема
Коронавірус
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
криза Выборы 2019
Джерело
Джерело: Facebook Олени Кудренко
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
"Кичливая заносчивость при жалком положении, позерство, самовосхваление, путчизм, страсть к заговорам и баррикадам, непрестанный барабанный бой в речах снискали им, даже у самих поляков, название "трумтадратов". Ульянов "Происхождение украинского сепаратизма".
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