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13 травня • оновлено в 17:23
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

В 14-м казалось, что наступило тяжелейшее время. Столько лет прошло, а лучше не стало

27.5т
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Семь лет прихожу в госпиталь. Отделения, палаты, пациенты. За эти годы много пришлось увидеть, понять и пережить. Море боли, крови, слез и переживаний. Максимум неделю у меня был перерыв, когда я не приходила. Уезжая, радовалась, что могу сменить обстановку, через несколько дней уже начинала скучать. С аэропорта, не заезжая домой, мчалась к ребятам. Когда бы не пришла, особенно после перерыва, всегда меня встречали с улыбкой и радостью.

Сегодня было так же, хотя впервые за все годы перерыв фактически два месяца, не считая нескольких минут раз в неделю. Вышла из машины и глубоко вдохнула такой до боли родной запах госпиталя. Солнце, все цветёт, птицы поют, весна. Коридоры госпиталя пустые, тишина, никого нет. Захожу и вижу расплывающиеся в улыбке лица. Мальчики. Сережа лежит вечность, тяжелейшее ранение обеих ног, живота, рук. Осень, зима, весна, скоро лето, он встречает побратимов и провожает, а сам продолжает лежать. Сколько было операций уже не помнит, сбился со счета, заново учится ходить. Андрей красавчик, с крайнего борта, оторвало ногу, мучают фантомные боли, постоянно вздрагивает как от удара током. Рядом жена, молоденькая, тоненькая, очень красивая. Она кормит ребят, все подаёт и ухаживает.

Жека – мачо, как из мексиканских сериалов, нога была страшная, но уже идёт на поправку. "Какие у тебя щечки появились", – смеюсь) Он тоже смеётся: "Это все твои продукты".

Володя. Его брат погиб на войне в 14 году, он тоже воин, оторвало руку и другая раздроблена. При всех страданиях и боли, в этих стенах нет ненависти и зла. Ты приходишь, они рады, ты уходишь, они сто раз скажут спасибо. "О войне не забыли, только мы и Вы, воины, волонтёры и те, кто все годы помогал и поддерживал нас, для остальных войны нет"

Эх, люди, люди. Тогда в 14 году, мне казалось, что наступило тяжелейшее время, столько лет прошло, а лучше не стало.

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Теми
Допомога пораненим в АТО військовим Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
війна
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Американские печенюшки нужно отрабатывать. Вoйна должна продолжаться до последнего украинца!
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1
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Обрыдалась,обсморкалась....блаженненько,елейненько....лежите серожи вечно,натаха притаранит цукерок,цыгарок,зелёнки....
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2
0
Kарлова Вера
Kарлова Вера
Ага, забудет она, как же. Она с ceмeйкой шесть лет на вoйнe кopмится, огрехи наследственности правит, мopду лица подтягивает. Ну и про движимое и недвижимое имущество не забывают. И ей ну никак не улыбается мысль, что кopмyшку прикроют. Хоть вы все до единого сдoxнитe в тех гocпиталях. И кстати, любопытные могут поискать информацию о том, куда ж сия дама все же что-то закупила. Окромя сопливых рассказов ее, о ее собственной святости, ничего не найдете. И пары чеков на сотню гривен, ну так, для достоверности рассказа.
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4
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Домбровска Катерина, Почему её сыночек не пошел на фронт защищать свою Родину, а слинял в США, и от туда с дивана воюет с москалями?
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