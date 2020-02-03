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3 лютого • оновлено в 23:48
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Уже забули? СБУ потрапила в скандал через війну на Донбасі: опубліковані фото

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На сайті СБУ прибрали зображення пам'ятника, який символізував війну на Донбасі: битву козака з двоголовим змієм.

Скульптуру встановили перед входом в будівлю СБУ на вулиці Володимирській в серпні 2015 року.

З того моменту на сайті відомства в верхньому правому куті красувалося це зображення, проте напередодні його непомітно прибрали. Подробиць такого рішення поки що немає.

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Скульптура: битва козака з змієм на Донбасі

Скульптура: битва козака з змієм на Донбасі

апостроф

Уже забули? СБУ потрапила в скандал через війну на Донбасі: опубліковані фото
Уже забули? СБУ потрапила в скандал через війну на Донбасі: опубліковані фото
Скульптура: битва козака з змієм на Донбасі

Скульптура: битва козака з змієм на Донбасі

twitter.com/pavelsheremet

Скульптура: битва козака з змієм на Донбасі

Скульптура: битва козака з змієм на Донбасі

twitter.com/pavelsheremet

Скульптура: битва козака з змієм на Донбасі

Скульптура: битва козака з змієм на Донбасі

twitter.com/pavelsheremet

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава СБУ Іван Баканов запропонував президенту і своєму другові Володимиру Зеленському реформувати відомство. Він уже подав новий закон "Про СБУ". Зокрема, керівництво хоче підняти співробітникам зарплати, щоб "ефективніше працювали".

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Іван Баканов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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