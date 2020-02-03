Уже забули? СБУ потрапила в скандал через війну на Донбасі: опубліковані фото

На сайті СБУ прибрали зображення пам'ятника, який символізував війну на Донбасі: битву козака з двоголовим змієм.
Скульптуру встановили перед входом в будівлю СБУ на вулиці Володимирській в серпні 2015 року.
З того моменту на сайті відомства в верхньому правому куті красувалося це зображення, проте напередодні його непомітно прибрали. Подробиць такого рішення поки що немає.
Скульптура: битва козака з змієм на Донбасі
апостроф
Скульптура: битва козака з змієм на Донбасі
twitter.com/pavelsheremet
Скульптура: битва козака з змієм на Донбасі
twitter.com/pavelsheremet
Скульптура: битва козака з змієм на Донбасі
twitter.com/pavelsheremet
Як писав OBOZREVATEL, раніше глава СБУ Іван Баканов запропонував президенту і своєму другові Володимиру Зеленському реформувати відомство. Він уже подав новий закон "Про СБУ". Зокрема, керівництво хоче підняти співробітникам зарплати, щоб "ефективніше працювали".
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