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1 лютого • оновлено в 18:32
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Уже в листопаді вдарить мороз: синоптики налякали погодою на осінь-2020

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Осінь 2020 на Україні буде холодною і сирою, заморозки можливі вже в кінці жовтня, а в другій половині листопада – морози.

Такий прогноз погоди на осінь дав народний синоптик Леонід Горбань, передає Новое время. За його словами, перед похолоданням буде 10 днів неспекетної і приємної погоди.

Осінь в Україні

Осінь в Україні

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"Після невеликих дощів на початку жовтня чекаємо 10 днів неспекотної, але сухої і приємної погоди. В цілому осінь буде холодною і сирою, в кінці жовтня вже почнуться заморозки, а в другій половині листопада – морози. Ось грудень – холодний, з дощами і снігом, але морози невеликі", – підкреслив Горбань.

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Морози до -17 та більше снігу: синоптик дав прогноз погоди на лютий в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому в Україні очікується більш холодна погода, але не така, як в минулому. Наприклад, були роки, коли місцями фіксувалися морози з показниками в 20-30 градусів.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Погода в Києві Прогноз погоди
Тег
погода
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