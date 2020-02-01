Уже в листопаді вдарить мороз: синоптики налякали погодою на осінь-2020

Осінь 2020 на Україні буде холодною і сирою, заморозки можливі вже в кінці жовтня, а в другій половині листопада – морози.

Такий прогноз погоди на осінь дав народний синоптик Леонід Горбань, передає Новое время. За його словами, перед похолоданням буде 10 днів неспекетної і приємної погоди.

Осінь в Україні Главред

"Після невеликих дощів на початку жовтня чекаємо 10 днів неспекотної, але сухої і приємної погоди. В цілому осінь буде холодною і сирою, в кінці жовтня вже почнуться заморозки, а в другій половині листопада – морози. Ось грудень – холодний, з дощами і снігом, але морози невеликі", – підкреслив Горбань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому в Україні очікується більш холодна погода, але не така, як в минулому. Наприклад, були роки, коли місцями фіксувалися морози з показниками в 20-30 градусів.

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