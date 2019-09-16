"Уже скоро": міжнародник назвав дату проведення виборів на Донбасі

На зустрічі лідерів "нормандського формату", яка можливо відбудеться в кінці вересня, є ймовірність того, що сторони знайдуть компроміс щодо виконання так званої "формули Штайнмайера".

Проведення виборів на окупованих територіях Донбасу, до виведення російських військ і встановлення контролю над українсько-російським кордоном з боку української влади, може відбудуться вже в наступному році, заявив в коментарі OBOZREVATEL експерт-міжнародник Павло Рудяков.

Вибори на Донбасі

"Квітень-травень-червень 2020 року – це цілком реально", – заявив він, зазначивши, що про повне виведення російських військ поки мова не йде: "Буде відведення військ, а контроль над кордоном стане наступним етапом, який може початися в другій половині 2020 року".

Крім того, Рудяков прокоментував можливість українського та російського президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна домовитися про другий етап обміну полоненими. На його думку, це станеться не дивлячись на те, відбудеться зустріч в "нормандському форматі" чи ні. Його проведуть в рамках Мінських домовленостей по формулі "всіх на всіх".

"Наскільки мені відомо, цей процес вже йде, але одна з проблем, це саме списки, хто такі "всі", і хто такі на "всіх". Але я думаю, що обмін відбудеться в цьому році. При останньому обміні було досягнуто компромісу, що наочно показує передача РФ Цемаха і Вишинського. Спочатку говорили, що це неможливо, але згодом виявилося навпаки. Такий алгоритми буде встановлений і в подальшому", – заявив міжнародник.

"Формула Штайнмайера" - це компромісний порядок виконання Комплексу заходів, який був узгоджений ще в лютому 2015 року тодішніми лідерами України, Росії, Франції та Німеччини Петром Порошенко, Володимиром Путіним, Франсуа Олландом та Ангелою Меркель.

Нею пропонується проведення виборів на окупованій території Донбасу під наглядом ОБСЄ. А вже після, виведення російських військ і встановлення контролю над українсько-російським кордоном по всій лінії конфлікту з боку української влади.

Таку ідею повністю підтримує Російська Федерація. Українська сторона категорично відкидає можливість проведення виборів на Донбасі до встановлення повного контролю з її боку на окупованій території.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Наприкінці серпня канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в Парижі найближчим часом.

Український міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" у вересні.

Президент України заявив, що головними темами обговорення "нормандської четвірки" повинні стати такі питання, як повний обмін полоненими, розведення військ уздовж всієї лінії вогню на Донбасі і проведення там виборів після виконання цієї вимоги.

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