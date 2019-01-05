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Уже на Фанарі: з'явилися важливі дані про Томос для ПЦУ

6.3тЧитати матеріал російською

У резиденцію Вселенського патріархату в Константинополі (Стамбул) був доставлений виготовлений на пергаменті Томос про автокефалію Православної церкви України.

Про це повідомляє прес-служба Бігорского монастиря в Македонії. Відзначається, що Вселенський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції іконописця і каліграфа, ієромонаха Луку з монастиря Ксенофонт, що на Афоні, який привіз виготовлений ним документ.

Представники Православної церкви України на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфаніэм вже прибули на Фанар і будуть присутні на церемонії ратифікації Томосу Вселенським патріархом.

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Томос для України

Томос для України

УНН

Після цього глави двох церков проведуть спільну службу з нагоди свята Богоявлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Софійському соборі 7 січня відбудеться божественна літургія, після якої Томос про надання автокефалії Православної церкви України буде виставлений на загальний огляд громадянам.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Тег
єдина церква
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Тю ты , показалось "Уже на фонаре")) И сразу представил висящих на соседних фонарях пэтра с ткрецкоподданым попом .
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Юридическую силу эта бумажка никакой не имеет т к так называемый Вселенский Патриархат неимеет никакого права принимать подобные решения лет 400 минимум. С точки зрения канонов православного мира подобный пергамент может выписать священик любого поместного прихода и обьявить свой приход автофекальным. Но хохлов понять можно. Благодаря своему скудоумию и природной тупости они могут канонизировать Шухевича и Бандеру и ежедневно молиться за их пребывающие в аду души. Вот самих украинцев попытка Порошенко, ограбившего всю страну, запустить пальцы в дела церковные совсем не радует и подавляющее большинство украинского народа высказалась против подобных преступных мер.
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
- если коротко: ФЕКАЛЬНЫЙ ТЕРМОС для раскольников и еретиков Окраины. Страна д.ебилов!
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