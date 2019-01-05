Уже на Фанарі: з'явилися важливі дані про Томос для ПЦУ

У резиденцію Вселенського патріархату в Константинополі (Стамбул) був доставлений виготовлений на пергаменті Томос про автокефалію Православної церкви України.

Про це повідомляє прес-служба Бігорского монастиря в Македонії. Відзначається, що Вселенський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції іконописця і каліграфа, ієромонаха Луку з монастиря Ксенофонт, що на Афоні, який привіз виготовлений ним документ.

Представники Православної церкви України на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфаніэм вже прибули на Фанар і будуть присутні на церемонії ратифікації Томосу Вселенським патріархом.

Томос для України УНН

Після цього глави двох церков проведуть спільну службу з нагоди свята Богоявлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Софійському соборі 7 січня відбудеться божественна літургія, після якої Томос про надання автокефалії Православної церкви України буде виставлений на загальний огляд громадянам.