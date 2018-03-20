Уже близько: синоптик анонсувала потепління в Україні

Активний антициклон з Атлантики поступово витіснить з України циклон, що приніс снігопади і морозну погоду і вже з понеділка, 26 березня, встановиться весняне тепло.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, уточнивши, що потепління торкнеться всієї території України.

Так, за її словами, в середу, 21 березня, сніг ще буде йти, особливо вночі, але вдень на півдні будуть проясненнями.

"А на Заході - лише місцями невеликий сніг. Тобто, завтра циклон ослабне. А виштовхнути його з нашої території допоможе потужна смуга високого атмосферного тиску, антициклон, який витягнувся аж від Атлантики через центр Європи до України. І завдяки саме цьому потужному антициклону області опадів у нас буде все менше, а тепло манівцями і стежками буде потроху продиратися крізь колючі зарості морозу і вже з 26-го березня вийде на нормальну дорогу. Тобто, з найближчим понеділка всюди почнеться потепління", - розповіла Діденко.

Але поки, 21 березня вночі очікується 3-10 градусів морозу, в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях до -7... -12 градусів.

"Завтра вдень 0-5 градусів морозу, на півдні від 2 морозу до 4 тепла, в Криму 4-10 градусів тепла. У Києві в середу ще очікується сніг: вночі помірний, вдень невеликий. Вночі в -5... -7 градусів, удень -1... -3 градуси. Отже, холодними стежками ще ходимо, але навігатор чітко вказує на теплу дорогу", - резюмувала синоптик.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня.