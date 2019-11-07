Так, друзья, сегодня будет интересный пост о том, как на самом деле выглядел Октябрьский переворот 1917 года,который произошёл ровно сто два года назад. Фотоснимков тех лет сохранилось не так и много, но зато остались некоторые рисунки от художников документалистов — которых, впрочем, до наших дней дошло тоже не слишком много.

Картины, которые я покажу вам в сегодняшнем посте, произвели на меня в своё время громадное впечатление. Еще удивительнее то, что художник, нарисовавший их, жил в СССР— вполне успешно пережил сталинский террор 1930-х годов и его картины по какой-то причине не были уничтожены. Он много рисовал практически до последних дней жизни и даже в 1930-е продолжал время от времени троллить совок картинам вроде "Мордобой на пляже — культурное достижение по спорту!".

Итак, в сегодняшнем посте — правдивое изображение ужасов Октябрьского переворота от непосредственного свидетеля событий, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Для начала немного истории. Автор картин, которые размещены ниже — художник Иван Владимиров (1869-1947). Как видно по годам жизни художника — в годы Октябрьского переворота и последовавшей за ним Гражданской войны Иван был уже достаточно зрелым человеком и состоявшимся художником, до этого уже получившего некоторую известность.

В начале XX века Владимиров позиционировал себя как художника-документалиста — он работал т.н. "художественным корреспондентом" в русско-японской (1904-905), балканских (1912-13) и Первой мировой войнах. О сюжетах его картин тех лет можно судить по названиям — "Орудие в опасности", "Артеллерийский бой", "Вернулся с войны", "Разведка в ливень", "Допрос пленного", "Усиленная рекогносцировка".

В 1917-1918 году Владимиров работал в Петроградской милиции, где рисовал фотопортреты разыскиваемых преступников со слов потерпевших (аналог художественного "фоторобота"). Во время переворота 1917 года Владимиров сделал множество зарисовок, которые стали потом в сюжеты его картин — на которых хорошо показаны реалии тех дней и истинное лицо большевиков.

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Это удивительно, но Ивана Владимирова по какой-то причине не репрессировали в 1930-х — он пережил репрессии и блокаду в Ленинграде, во время которой рисовал плакаты и вёл дневник блокады. Ещё удивительнее то, что многие его работы выставлялись даже во времена СССР в Третьяковской галерее.

А теперь давайте посмотрим на картины.

02. Взятие Зимнего дворца осенью 1917 года. Лица и типажи красноармецев далеки от тех "волевых и целеустремлённых товарищей", которые потом рисовали во всех советских учебниках. Далеки от идеала и их действия — банда красноармейцев ведет себя как обычные пьяные погромщики, стреляя в картины и уничтожая античные статуи. 22 годами позже дети этих красноармейцев будут вести себя также во время "присоединения Западной Беларуси" — с тупой злобой рубя саблями паркет в замке Радзивиллов в Несвиже.

03. А на этой картине изображены большевики на улицах "революционного Петрограда". Как видите, красноармейцы не только ходили строем под бравурные песни про Буденного, но и не гнушались банальными грабежами — на картине запечатлено, как доблестные "красногвардецы Ильича" разгромили винный магазин и напиваются прямо у входа.

04. Внесудебная расправа над "идеологическими противниками-беляками". Обратите внимание на лица красноармецев — это самые настоящие Шариковы. Не вызывает сомнений, что художник на стороне расстреливаемых, и для меня большая загадка — как ему удалось пережить террор 1930-х. Может быть, всё дело в том, что советские власти не видели в картинах никаких противоречий — "а что, всё похоже! Вот это с винтовкой вылитый я, а вот это — мой кореш Коля!".

05. А это — расстрелы в подвалах, которые начались, фактически, сразу после переворота. Лица тоже очень характерные; как позже скажет Иосиф Бродский — "после переворота 1917 года и репрессий в России произошел антропологический сдвиг, от которого она будет оправляться несколько столетий".

06. Реалии 1918 года. На картине вроде бы не происходит ничего особенного, если не знать её название — "Разграбление вагона с помощью от Красного Креста". Скорее всего, вагон грабят те же самые "красноармейцы", которые охранятю железную дорогу — присвоив себе продукты, которые были предназначены для голодающих.

07. Тоже грабеж — на сей раз банковских ячеек, под заумным названием "изъятие награбленного добра". То, что в этих ячейках хранили свои вклады и ценности обычные горожане — никого не интересовало. Имеешь что-то большее, чем драные лапти? Значит враг.

08. Картина под названием "Развлечение подростков в императорском саду".Тут, как говорится, без комментариев — искусство после революции стало "доступно всем". В том числе, и для того, чтобы бросать в него камнями.

09. А вот просто потрясающая картина под названием "Некому защитить" — так сказать, торжество победителей. Два бугая-"красноармейца" подсаживаются к интеллигентной даме в кафе, один из красных бандитов крепко держит её за руку, и можно понять, что ничем хорошим эта встреча не закончится.

10. И ещё одна потрясающая картина из этой же серии, с лицами "победителей" в ложе оперы либо театра. Типажи подмечены просто отлично.

11. Ещё немного "послереволюционных реалий". Голод в Петрограде — люди отрезают куски мяса от трупа павшей лошади, в то время как на заднем плане идут бравурные митинги под красными флагами.

12. И ещё немного о быте тех лет:

13. Картины деревенской жизни тех лет у Ивана Владимирова тоже встречаются. Давайте посмотрим, что изображено на них — может быть, хотя бы в деревне жизнь была получше? Нет, там был всё тот же грабеж. На этой картине показано, как подстрекаемые комиссарами крестьяне разворовывают богатое поместье:

14. А вот те же крестьяне волокут домой награбленные вещи. Так и хочется спросить — "ну что, обогатились? Сильно свою жизнь улучшили?"

15. Впрочем, награбленному "добру" крестьяне радовались недолго — вскоре к ним в дома приехали отряды продразверстки, которые выгребали из амбаров все запасы зерна, обрекая людей на голод.

16. А это — работа в селе так называемого "комбеда", в который набирали всяких сельских алкоголиков — чем более деклассирован был человек и чем более асоциальный образ жизни он вел, тем вероятнее он мог получить место в "комбеде" — считалось, что он "революционный борцун" и вообще молодец, "не работал на царя".

Вчерашние алкоголики и люмпены получили полную власть над судьбами людей, которые советская власть посчитала своими врагами. Хозяйственные крестьяне, работящие зажиточные люди, священники, чиновники — были судимы "комбедами" и часто приговаривались к смерти.

17. Грабеж ценностей из сельской церкви. Большая часть добра, что отняли в церквях и у бывших богатых людей — продавалась на Запад, а средства от этого шли на "советскую индустриализацию". Это и есть реальное лицо "гения Сталина", которого так любят восхвалять сталинисты, в 1920-30-е годы он занимался ровно тем же, чем занимался до революции — грабил людей и тратил деньги на свои прожекты.

Вот такие картины. По-моему, очень сильная серия. Мне кажется, если бы с советских учебниках по истории публиковали их, а не пафосные картинки с "революционными матросами", то отношение к событиям 1917 года у людей было бы совсем иное.

А что вы думаете по этому поводу?

Напишите в комментариях, интересно.

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