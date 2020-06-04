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4 червня • оновлено в 10:20
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Узбережжя Криму потопає в смітті: з'явилися показові фото

2.1т
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У населених пунктах на узбережжі анексованого Криму відмічено велике скупчення сміття.

Як пише "Алушта 24", санітарний стан сміттєвої майданчики центральної продовольчої бази міста залишає бажати кращого (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сміття не вивозили як мінімум кілька тижнів

Сміття не вивозили як мінімум кілька тижнів

Сміття в цьому місці Алушти не вивозили як мінімум кілька тижнів.

Подібна ситуація склалася і на Керченському півострові. Там влаштували сміттєзвалище в селі Глазівка під горою Хроні.

Алушта

Алушта

alushta24.org

Алушта

Алушта

alushta24.org

Алушта

Алушта

alushta24.org

Алушта

Алушта

alushta24.org

Гора Хроні

Гора Хроні

Twitter/@KrimRt

Гора Хроні

Гора Хроні

Twitter/@KrimRt

Гора Хроні

Гора Хроні

Twitter/@KrimRt

Гора Хроні

Гора Хроні

Twitter/@KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму розвісили банери з написом "За*ремо місто разом", таким чином натякаючи на те, що росіяни перетворили півострів у смітник.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Утилізація сміття
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