Узбережжя Криму потопає в смітті: з'явилися показові фото

У населених пунктах на узбережжі анексованого Криму відмічено велике скупчення сміття.

Як пише "Алушта 24", санітарний стан сміттєвої майданчики центральної продовольчої бази міста залишає бажати кращого (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сміття не вивозили як мінімум кілька тижнів

Сміття в цьому місці Алушти не вивозили як мінімум кілька тижнів.

Подібна ситуація склалася і на Керченському півострові. Там влаштували сміттєзвалище в селі Глазівка під горою Хроні.

Алушта alushta24.org

Алушта alushta24.org

Алушта alushta24.org

Алушта alushta24.org

Гора Хроні Twitter/@KrimRt

Гора Хроні Twitter/@KrimRt

Гора Хроні Twitter/@KrimRt

Гора Хроні Twitter/@KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму розвісили банери з написом "За*ремо місто разом", таким чином натякаючи на те, що росіяни перетворили півострів у смітник.

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