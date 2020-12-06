Узбережжя Чорного й Азовського морів захистять ракетними комплексами "Нептун": Хомчак озвучив терміни

До кінця 2021 року на озброєння ЗСУ надійдуть українські ракетні комплекси "Нептун", які будуть захищати морське узбережжя.

Як сказав в інтерв'ю "Апострофу" начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, усього потрібно п'ять таких дивізіонів.

"Ми хотіли внести "Нептун" у державне оборонне замовлення 2020 року, але мені сказали, що цього року їх не буде, дай Бог, щоб їх взагалі взяли на озброєння. Наступного року стоять відповідні завдання щодо закупівлі "Нептунів", щоб ми отримали один дивізіон", – зазначив він.

За словами Хомчака, виготовити – це одне, але ще потрібно, щоб цим дивізіоном хтось командував, щоб він десь розташовувався і забезпечувався комплектувальними.

"Я повинен навчити персонал, я повинен відпрацювати для них пункти постійної дислокації, місця маневру, розгортання, стартові позиції, завдання. Ви розумієте, що це таке? Я повинен мати для них сучасні засоби розвідки, щоб вони вразили ціль на відстані в 200-280 км. Тобто, ви розумієте скільки потрібно провести заходів. Просто виїхати з воріт підприємства – це ні про що", – підкреслив глава Генштабу.

Він заявив про наявність шести пускових установок, але це не означає, що вони відразу зможуть ефективно захищати українське узбережжя.

"Тому, в кращому разі ми отримаємо один дивізіон у кінці 2021 року. Але я ще раз скажу, потрібен не один дивізіон, потрібно набагато більше", – додав Хомчак.

"Нептун" – це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів й інфраструктури узбережжя, захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірної висадки десанту.

"Нептун" є перспективною українською розробкою, його ракети здатні знищувати не тільки корабельні цілі, а й наземні. Ракети є сучасним видом озброєння, вони керовані і малопомітні для ворожих радарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL 17 червня завершився цикл випробувань крилатих ракет "Нептун", під час яких військові перевірили ефективність ураження мішеней із використанням боєголовки.