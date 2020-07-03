Увірвуться грози і всмажить до +38: синоптики уточнили прогноз погоди на 4 липня

У суботу, 4 липня, в західних і північних областях України очікуються грози, в решті регіонів буде сухо.

За даними Українського гідрометцентру, опади повністю охоплять захід, а також Житомирську, Вінницьку, Київську, Чернігівську та Сумську область.

Температура повітря в західних регіонах буде коливатися від +24 до +26, а на півночі від +28 до +33 градусів.

Найвищі температури очікуються на півдні і сході України, які залишаться без опадів: від +33 до +38 градусів.

У Києві в суботу до +30, але з грозами.

Погода в Україні 4 липня

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що в Україні липень 2020 року буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.