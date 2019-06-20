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Увірвуться дощі: синоптики пообіцяли різку зміну погоди в Україні

8.3тЧитати матеріал російською

В Україні в четвер, 20 червня, збережеться спека, на заході очікується мінлива погода.

Так, по всій території буде сухо, лише у західних областях місцями короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 16-20°, на узбережжі морів до 24°; вдень 28-33°, на півдні та сході країни до 35°, на високогір'ї Карпат 17-22°. В Україні, крім заходу, переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Спека почне спадати: з'явився несподіваний прогноз погоди в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні

"Слово і Діло"

У Києві 20 червня без опадів; температура вночі близько 20°, вдень 30-32°; надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Увірвуться дощі: синоптики пообіцяли різку зміну погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за попередніми прогнозами синоптиків, ослаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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