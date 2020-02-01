Увірвуться арктичні морози! Синоптики пообіцяли різке похолодання в лютому в Україні

У другій половині лютого – початку березня в Україну таки прорветься холодне повітря з Арктики, який принесе сильні морози.

Такий прогноз озвучила заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух, передає "Сегодня". За її словами, тепле повітря з Атлантики поки успішно відсував від України арктичний холод, але вплив теплих повітряних мас поступово слабшає.

Погода в лютому 2020 в Україні Ілюстрація

При цьому вона підтвердила прогнози своїх колег, які стверджують, що, незважаючи на похолодання в кінці місяця, лютий все одно буде теплим як для останнього місяця зими.

"Очікуємо, що лютий виявиться аномально теплим, тобто, практично весь місяць середньомісячна температура буде позитивною, це на 2-3 градуси вище норми. Але можливо багато опадів, як в першій, так і в другій половині лютого, причому через теплу погоди у вигляді дощу і мокрого снігу", – прогнозує Балабух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому в Україні очікується більш холодна погода, але не така, як у минулому. Наприклад, були роки, коли місцями фіксувалися морози з показниками в 20-30 градусів.

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