Головна Новини
1 лютого • оновлено в 21:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Увірвуться арктичні морози! Синоптики пообіцяли різке похолодання в лютому в Україні

3.6т
Читати матеріал російською

У другій половині лютого – початку березня в Україну таки прорветься холодне повітря з Арктики, який принесе сильні морози.

Такий прогноз озвучила заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух, передає "Сегодня". За її словами, тепле повітря з Атлантики поки успішно відсував від України арктичний холод, але вплив теплих повітряних мас поступово слабшає.

Новини
Морози до -17 та більше снігу: синоптик дав прогноз погоди на лютий в Україні

Погода в лютому 2020 в Україні

Погода в лютому 2020 в Україні

Ілюстрація

При цьому вона підтвердила прогнози своїх колег, які стверджують, що, незважаючи на похолодання в кінці місяця, лютий все одно буде теплим як для останнього місяця зими.

"Очікуємо, що лютий виявиться аномально теплим, тобто, практично весь місяць середньомісячна температура буде позитивною, це на 2-3 градуси вище норми. Але можливо багато опадів, як в першій, так і в другій половині лютого, причому через теплу погоди у вигляді дощу і мокрого снігу", – прогнозує Балабух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому в Україні очікується більш холодна погода, але не така, як у минулому. Наприклад, були роки, коли місцями фіксувалися морози з показниками в 20-30 градусів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
12
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги