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16 січня • оновлено в 06:40
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Увірветься зима? Синоптики різко змінили прогноз щодо потепління в Україні

2.3т
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В Україну у четвер, 16 січня, прийде похолодання після весняних температур.

Зокрема, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Карпатах та на Прикарпатті місцями 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла, в Одеській області та в Криму до 9° тепла, передає Укргідрометцентр.

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Аномально теплий січень: синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

На всій території країни – сухо. Вранці у більшості областей місцями туман, паморозь. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 16 січня буде також без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-3° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, вже на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів вночі, а поки українців чекає досить тепла, як для січня, погода.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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