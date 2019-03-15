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Увірветься весна: в Україну йде різка зміна погоди

5.3тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 15 березня, із заходу Європи на Україну почне переміщатися більш тепле повітря, очікується падіння атмосферного тиску і збільшення хмарності.

Так, у східних, вдень і в західних областях України очікується невеликий дощ, на сході країни і в Карпатах із мокрим снігом; на решті території – без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 5-10° тепла, у східних областях 2-7° тепла; в Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу.

Увірветься весна: в Україну йде різка зміна погоди

У Києві – без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.

Увірветься весна: в Україну йде різка зміна погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптика Наталії Діденко, на території України у п'ятницю, 15 березня, прогнозується суха і сонячна погода, а 16 березня країну накриє циклон.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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