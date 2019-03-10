Україну накриє аномальне тепло: з'явився прогноз на перший день тижня

Практично на всій території України в понеділок, 11 березня, очікується невеликий дощ, а також сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр. Згідно із синоптичними даними, сухо буде лише в південній частині країни. У Карпатах же пройде дощ із мокрим снігом.
Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Також спостерігатимуться пориви у 15-20 м/с, а в Карпатах і на Прикарпатті до 29-34 м/с.
Температура вночі в перший день тижня складе від 1 до 4 вище нуля, на Закарпатті, Одещині та в Криму — 3-8 градусів тепла.
Вдень у західних та північних областях прогнозують 5-10 тепла, на решті території 9-14 градусів із плюсовою позначкою. Найтеплішою буде погода на півдні України — до +18 градусів.
Синоптики додають, що на високогір'ї Карпат вночі пройде значний, вдень помірний сніг, температура протягом доби коливатиметься від -1 до -6 градусів.
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Як писав OBOZREVATEL, раніше:
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