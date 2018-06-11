Увірветься потужний циклон: в Україні різко погіршиться погода

В Україну в понеділок, 11 червня, увірветься циклон, який принесе грози і дощі на всю територію країни.

У найближчі кілька днів на зміну літній спеці прийдуть грози і дощі з короткими перервами, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях місцями пройде грозовий дощ, температура вночі +13 ... + 16°, вдень +25 ... + 27°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

На півночі України ясно. Температура вночі +8 ... + 10°, вдень +22 ... + 24°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У центрі України переважно ясно, температура вночі +12 .. + 14°, вдень близько +25 ... + 28°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

На сході України ясно, вночі +7 ... + 12°, удень +21 ... + 26°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У південних областях України ясно, температура вночі +15 ... + 19°, вдень близько +24 ... + 28°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві - без опадів, температура вночі 12-14°, вдень 26-28°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку тижня, 11 - 13 червня, в Україні будуть регулярно йти дощі з грозами, але при цьому буде тепло.