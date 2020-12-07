Увірветься морозний вітер: синоптикиня уточнила прогноз погоди на вівторок в Україні

У вівторок, 8 грудня, погоду в Україні все ще зумовлюватиме антициклон – вона буде морозною і сухою в більшості областей України. Крім цього, ще більш хмарною.

Але на заході є ймовірність опадів, які вдень можуть досягнути також Вінницької і Київської областей. Таким прогнозом поділилася народна синоптикиня Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

За її словами, холодна повітряна маса арктичного походження продовжить "нависати" над Україною.

Зокрема, вночі стовпчики термометрів опустяться до -5…. -11 градусів, на сході взагалі до -7… -14.

У західних регіонах очікується 0… -5, у південній частині– приблизно -2… -8 градусів, хоча на півдні Одеської області в межах нуля.

Денна температура повітря у вівторок становитиме -1… -5, в західних і південних областях – в межах -2… +2 градусів. У Криму й на Закарпатті повітря прогріється до +8.

Водночас подекуди віятиме рвучкий, сильний, до штормових поривів східний іпівденно-східний вітер.

Погода в Києві 8 грудня буде менш сонячною, ніж напередодні. У столиці побільшає хмар на небі й вологості повітря. Також удень вівторка можуть пройти невеликий сніг чи дощова мряка. Вітер буде східного та південно-східного напрямків, 7-12 м/с, із сильнішими поривами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань спрогнозував, що в Україні погода метеорологічної зими, яка прийшла разом із календарною, до кінця грудня ще порадує незначним потеплінням.