Увірветься літо: синоптики пообіцяли істотне потепління в Україні

В Україні в суботу, 30 березня, внаслідок переміщення теплого повітря з Центральної Європи очікується подальше підвищення температури.

При цьому у полі підвищеного атмосферного тиску буде переважати суха погода, повідомляє Укргідрометцентр.

Опадів не очікується. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

АиФ-Україна

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у західних, північних регіонах і Вінницькій області 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві 30 березня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у день президентських виборів, які пройдуть 31 березня, на українців чекає майже літня погода. У деяких регіонах країни потеплішає до +17 градусів.

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