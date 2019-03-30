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Увірветься літо: синоптики пообіцяли істотне потепління в Україні

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В Україні в суботу, 30 березня, внаслідок переміщення теплого повітря з Центральної Європи очікується подальше підвищення температури.

При цьому у полі підвищеного атмосферного тиску буде переважати суха погода, повідомляє Укргідрометцентр.

Опадів не очікується. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

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Увірветься літо: синоптики пообіцяли істотне потепління в Україні

АиФ-Україна

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у західних, північних регіонах і Вінницькій області 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві 30 березня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Увірветься літо: синоптики пообіцяли істотне потепління в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у день президентських виборів, які пройдуть 31 березня, на українців чекає майже літня погода. У деяких регіонах країни потеплішає до +17 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Це- добре! Ведь завтра свято-выборы Головного Свынопаса. Миллионы рагулей,одев быдло-вышиванки и празничные кастрюльки,гарно спивая похоронную щеневмерлу пийдут голосоваты за свое европейске майбутне. В 14 роке евромайбутне не получилось,так как нерабов немного кинули,но в этот раз обязательно всё будет добре! СУГС,нерабы майданутые!
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