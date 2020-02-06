Увірветься крижаний вітер: синоптикиня уточнила прогноз погоди на п'ятницю в Україні

У п'ятницю в Україну прийдуть сильні морози. Температура повітря почне знижуватися, кількість опадів значно знизиться, проте вітер буде сильним.

Про це повідомила на сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. Сніг періодично буде підсипати на Сході, Півночі, Півдні, а також в районі Карпат.

"Після наших теплих рекордів, погодьтеся, що нічні -7...-13 градусів – це відчутно. Завтра протягом дня в більшості областей передбачається 0...-5 градусів. На дорогах ожеледиця. Вітер північного напрямку буде досягати в п'ятницю сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче", – підкреслила вона.

Мороз в Україні КП

У Києві найближчої ночі до -8 градусів, вдень 7 лютого очікується до -3 градусів, опадів не передбачається.

"З неділі-понеділка знову почнеться потепління", – спрогнозувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали лякаючий прогноз. Україну чекають морози до -16.

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