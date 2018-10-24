До +20: синоптик уточнила, коли в Україні потеплішає

На територію України 24 жовтня із північного заходу Європи прийшов активний циклон під назвою Siglinde, який протримається декілька днів.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, повітряна маса принесла дощі і мокрий сніг.

За її прогнозом, 25 жовтня буде переважати волога погода із температурою повітря +6... +9 градусів, на півдні — до +9... +12 градусів, сильний вітер.

У Києві в четвер — періодичний дощ, сильний вітер, максимальна температура повітря — +7 градусів.

Діденко зазначила, що до кінця тижня циклон покине межі України, всюди потеплішає.

"Тенденція йде до покращення. Температура повітря із п'ятниці в Україні почне підвищуватися. І протягом суботи та неділі в Україні спостерігатиметься навіть +20", — додала Діденко в ефірі Еспресо.TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик дала детальний прогноз, якою буде зима в Україні.