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До +20: синоптик уточнила, коли в Україні потеплішає

6.4тЧитати матеріал російською

На територію України 24 жовтня із північного заходу Європи прийшов активний циклон під назвою Siglinde, який протримається декілька днів.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, повітряна маса принесла дощі і мокрий сніг.

За її прогнозом, 25 жовтня буде переважати волога погода із температурою повітря +6... +9 градусів, на півдні — до +9... +12 градусів, сильний вітер.

У Києві в четвер — періодичний дощ, сильний вітер, максимальна температура повітря — +7 градусів.

До +20: синоптик уточнила, коли в Україні потеплішає

Діденко зазначила, що до кінця тижня циклон покине межі України, всюди потеплішає.

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"Тенденція йде до покращення. Температура повітря із п'ятниці в Україні почне підвищуватися. І протягом суботи та неділі в Україні спостерігатиметься навіть +20", — додала Діденко в ефірі Еспресо.TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик дала детальний прогноз, якою буде зима в Україні.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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