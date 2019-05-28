Увірвалося літо: синоптики дали теплий прогноз по Україні

У вівторок, 28 травня, в Україні буде спекотно і сухо. Опади прогнозуються лише на заході країни.

Так, на сході місцями можлива невелика хмарність. Температура повітря вночі від +12 до +14 градусів, удень повітря прогріється до +25 +27 градусів, місцями до +28 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

У південних областях без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі в регіоні +14 +17 градусів, вдень синоптики прогнозують +24 +28 градусів, у Миколаєві до +29 градусів. У Криму сонячно, без опадів. Вночі +14 +16 градусів, вдень +25 +27 градусів.

Літо в Україні Ілюстрація

На півночі України опади не прогнозуються, вдень буде сонячно. Вночі +13 +15 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +25 +27 градусів.

У західних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. Вночі очікується +12 +14 градусів, вдень температура підніметься до +24 +26 градусів, місцями до +28 градусів.

У центральній частині країни буде сонячно і без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів, вдень +26 +28 градусів.

У Києві 28 травня буде сонячно, опадів не прогнозується. Нічна температура складе 15 + 17 градусів, денна +26 +28 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецькі вчені з'ясували, що під впливом спеки у жінок спостерігається збільшення продуктивності праці.

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