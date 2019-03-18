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Увірвалася весна! Синоптики заявили про різке потепління в Україні

1.3тЧитати матеріал російською

У понеділок, 18 березня, в Україні очікується тепла та сонячна погода.

Згідно з даними Укргідрометцентру, невеликі опади можливі тільки в західних областях: Закарпатській, Львівській та Волинській.

На заході, півночі і сході очікується від 9 до 14 градусів тепла, тоді як на решті території України синоптики прогнозують від +12 до +17.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром в Україні знову очікується похолодання, яке прийде разом з дощами.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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