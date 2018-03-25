Увірвалася весна: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У неділю, 25 березня, по всій території України очікується сонячна і по-справжньому весняна погода.

Лише вночі у окремих регіонах ще будуть заморозки, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у всіх областях України буде без опадів, проте водіям варто побоюватися ожеледиці на дорогах. У більшості областей вітер буде південно-західним, а в південних і східних - північним до 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 5-10° морозу, місцями на Лівобережжі та в Карпатах 11-13° морозу; вдень 1-6° тепла, в західних областях до 9° тепла.

У Києві 25 березня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 3-5° тепла.

Як повідомляв "Обозреватель", в Україні, в неділю 25 березня, не передбачається ніяких опадів. Але перепади температури будуть різкими - вночі стовпчик термометра може опуститися до -14, а вдень піднятися до +6.