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Увірвалася весна! Синоптики дали сонячний прогноз погоди в Україні

17.2тЧитати матеріал російською

У суботу, 9 березня, в Україні очікується тепла сонячна погода.

Згідно з прогнозом Укргідрометецентру, в більшості областей температура повітря буде коливатися від +11 до +16 градусів.

Невеликі опади очікуються на півдні і сході країни: в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій і Луганській областях. Однак і в цих регіонах буде тепло: до +11 в східних і +15 в південних.

У Києві повітря прогріється до +13 градусів, опадів не передбачається.

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Увірвалася весна! Синоптики дали сонячний прогноз погоди в Україні

Як писав OBOZREVATEL, весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури. При цьому в березні температура повітря підніметься до +25 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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