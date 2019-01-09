''Увійде в історію невдахою'': Казанський розповів, як Путін ''допоміг'' Україні з Томосом

Створення в Україні автокефальної православної церкви могло б статися в дуже далекому майбутньому, якщо б президент Росії Володимир Путін і його прихильники не розв'язали війну на Донбасі і не анексували Крим.

Адже саме вони створили всі умови для того, щоб в Україні нарешті виникла не прокремлівська влада, яка і наблизила ухвалення історичного рішення. Про це заявив український журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін Сайт президента Росії

"В Україні Томос, звичайно ж, в першу чергу вважають заслугою президента Петра Порошенка. І слід визнати, що дійсно, без зусиль самого Порошенка та інших українських депутатів і політиків автокефалії УПЦ швидше за все зараз не було б. Можливо, вона була б коли-небудь потім, пізніше, але не зараз. Однак крім українських політиків є ще одна людина, якій можна подякувати за те, що Україна нарешті отримала свою помісну православну церкву. Ця людина — президент Росії Володимир Путін", — зазначив він.

Казанський підкреслив, що незважаючи на те, що в Українї та в Росії церква формально відділена від держави і від політики, саме політика зіграла провідну роль в тому, що українська церква нарешті отримала автокефалію. Зокрема, цьому сприяли агресивні дії Путіна в Криму і на Донбасі, які переросли у вбивства тисяч українських воїнів. Крім того, президент РФ позбавив Україну найбільш проросійських регіонів, після чого країна обрала проукраїнський парламент і президента в один тур. Саме вони і дали старт створенню помісної Православної церкви в Україні.

"Офіційні російські ЗМІ і близькі до Кремля експерти називають те, що відбувається в УПЦ,"розколом". Але якщо ми просто подивимося на факти, то переконаємося, що ніхто не зробив більше для цього "розколу", ніж російський лідер Володимир Путін і його прихильники", — сказав Казанський.

Денис Казанський Скріншот відео

Зокрема, він нагадав, як служителі РПЦ чи УПЦ МП приїжджають на Донбас і благословляють людей, які воюють проти України і вбивають українців. Така поведінка священиків, робить висновок журналіст, неприйнятна для більшості громадян України, а тому вони не можуть відвідувати церкви з такими духівниками.

"Тому дякуємо, Володимире Володимировичу, за те, що виконали таку важливу історичну місію. Невідомо, скільки ще УПЦ билася б за автокефалію без вашої участі і вашого втручання... Володимир Путін хотів увійти в історію як людина, яка приєднала Крим. А замість цього увійшов в історію як невдаха, за якого РПЦ втратила Україну. І сам зробив все для того, щоб ця втрата стала історичним фактом", — підсумував Казанський.

Вважається, що за Томос українські віруючі повинні дякувати в першу чергу Порошенко. Але не треба забувати і Путіна. Він зробив все, щоб українська церква отримала автокефалію. І увійде в історію, як невдаха, при якому РПЦ втратила Україну https://t.co/62f6RdpBIm - Денис Казанський (@den_kazansky) 8 січня 2019 р

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