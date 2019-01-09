МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Увійде в історію невдахою'': Казанський розповів, як Путін ''допоміг'' Україні з Томосом

4.1тЧитати матеріал російською

Створення в Україні автокефальної православної церкви могло б статися в дуже далекому майбутньому, якщо б президент Росії Володимир Путін і його прихильники не розв'язали війну на Донбасі і не анексували Крим.

Адже саме вони створили всі умови для того, щоб в Україні нарешті виникла не прокремлівська влада, яка і наблизила ухвалення історичного рішення. Про це заявив український журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

Володимир Путін

Сайт президента Росії

"В Україні Томос, звичайно ж, в першу чергу вважають заслугою президента Петра Порошенка. І слід визнати, що дійсно, без зусиль самого Порошенка та інших українських депутатів і політиків автокефалії УПЦ швидше за все зараз не було б. Можливо, вона була б коли-небудь потім, пізніше, але не зараз. Однак крім українських політиків є ще одна людина, якій можна подякувати за те, що Україна нарешті отримала свою помісну православну церкву. Ця людина президент Росії Володимир Путін", зазначив він.

Новини
''Стояти на смерть!'' Україні напророкували ''війну'' з РПЦ через Томос

Казанський підкреслив, що незважаючи на те, що в Українї та в Росії церква формально відділена від держави і від політики, саме політика зіграла провідну роль в тому, що українська церква нарешті отримала автокефалію. Зокрема, цьому сприяли агресивні дії Путіна в Криму і на Донбасі, які переросли у вбивства тисяч українських воїнів. Крім того, президент РФ позбавив Україну найбільш проросійських регіонів, після чого країна обрала проукраїнський парламент і президента в один тур. Саме вони і дали старт створенню помісної Православної церкви в Україні.

"Офіційні російські ЗМІ і близькі до Кремля експерти називають те, що відбувається в УПЦ,"розколом". Але якщо ми просто подивимося на факти, то переконаємося, що ніхто не зробив більше для цього "розколу", ніж російський лідер Володимир Путін і його прихильники", сказав Казанський.

Денис Казанський

Денис Казанський

Скріншот відео

Зокрема, він нагадав, як служителі РПЦ чи УПЦ МП приїжджають на Донбас і благословляють людей, які воюють проти України і вбивають українців. Така поведінка священиків, робить висновок журналіст, неприйнятна для більшості громадян України, а тому вони не можуть відвідувати церкви з такими духівниками.

Новини
''Звичайний папірець'' для ''розкольників'': Томос для України розлютив РПЦ

"Тому дякуємо, Володимире Володимировичу, за те, що виконали таку важливу історичну місію. Невідомо, скільки ще УПЦ билася б за автокефалію без вашої участі і вашого втручання... Володимир Путін хотів увійти в історію як людина, яка приєднала Крим. А замість цього увійшов в історію як невдаха, за якого РПЦ втратила Україну. І сам зробив все для того, щоб ця втрата стала історичним фактом", підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

  • У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.

  • Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу. 6 січня Томос вручили на Божественній літургії.

  • Роман Цимбалюк також вважає, що до виникнення в Україні незалежної помісної православної церкви привела не тільки тверда воля Порошенка, а й військова агресія Путіна. Його злочинні дії додали рішучості Вселенському патріарху, який вирішив дати Україні Томос про автокефалію.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Незалежність УПЦВійна на Донбасіанексія Криму
Особи
Денис КазанськийВолодимир Путін
Місце
Україна
Тег
Томос
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
1
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Казанский, Путин войдет в историю как лидер, сохранивший и укрепивший Россию после распада Союза и пьяных 90-х. Как государственник, вернувший Крым в Россию. Как человек, построивший из распадающейся деморализованной армии вооруженные силы государства, вторые по мощи и боеспособности в мире.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Безыдейное стадо и хуйлу будет благодарно, лишь бы не тому, что поколения народа Украины объединяет и чего оно не знает стадо ведь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Лещов Юрий
Лещов Юрий
Натворил пакостей прыщ гнойный,гэбэшная крыса😕
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги