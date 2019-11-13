Увага розшук! У Києві зникла дитина: прикмети і фото хлопчика

В районі вулиці Лук'янівська в Києві зникла дитина 2008 року народження з короткою стрижкою, вдягнена в синю куртку і темні штани.

Про це в Facebook пише "Київ Оперативний". Також повідомляється, що хлопчика звати Вадим Гончаров.

Вадим Гончаров facebook.com/KyivOperativ

Повідомляється, що дитина зникла 13 листопада близько 17-19 годин. Мама зниклого просить повідомити про його місцезнаходження по телефону 096-0243140.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Оболонському районі Києва в торгово-розважальному центрі "Метрополіс" восьмирічний хлопчик впав з висоти другого поверху.

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