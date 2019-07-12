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Утримували в колонії Харкова: Зеленський помилував в'язня Кремля

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Президент України Володимир Зеленський помилував політв'язня Кремля Сергія Літвінова, якого Росія передала для відбування покарання в колонію Харкова.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов. Відповідний указ глава держави видав 11 липня.

"Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Літвінова з Диканівської виправної колонії. Тримаю ситуацію на контролі", – написав Пєтухов, опублікувавши документ.

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В'язень Кремля Сергій Літвінов

В'язень Кремля Сергій Літвінов

Громадське

За його словами, фізичне звільнення Літвінова відбудеться вже найближчим часом, коли документи прибудуть у колонію.

Наказ Мін'юсту

Наказ Мін'юсту

Facebook Сергія Пєтухова

Наказ Мін'юсту

Наказ Мін'юсту

Facebook Сергія Пєтухова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Літвінов, який був засуджений в Росії за сфабрикованими звинуваченнями за розбій, п'ять місяців відбував покарання в Україні в колонії Харкова.

У Росії він провів у в'язниці п'ять років. Йому залишалося ще 3,5 роки відсидіти в Україні.

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
это,ты зря,клоун
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Балуева Светлана
Балуева Светлана
Помилував, тобто визнав винним? Боже, яке воно недолуге!
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