Кабмін звільнив главу Держкосмосу

Кабінет Міністрів України звільнив Володимир Усов з посади голови Державного космічного агентства України.

Відповідне розпорядження оприлюднено на офіційному сайті уряду. Чиновник обіймав свою посаду менше ніж рік.

Усова звільнено відповідно до частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу", уточнюється в повідомленні Кабміну.

Виконувачем обовʼязків голови Держкосмосу призначено його першого заступника Михайла Лева.

Як пише "Бабель", ініціатором звільнення Усова може бути віцепрем’єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Усову належить фірма "Гутенбергз", яка фігурує в кримінальному провадженні Державного бюро розслідувань (ДБР). За даними слідства, миколаївські чиновники двічі, у 2018 і 2019 роках, організовували тендери, переможцем яких ставав заздалегідь узгоджений учасник – фірма "Електронік Солюшенс". В результаті закупівель вона отримала близько 16 млн гривень за коди доступу до системи електронних підручників.

У ДБР стверджують, що "Електронік Солюшенс" продавала доступ до платформи електронних підручників, якою насправді розпоряджалася фірма Усова "Гутенбергз".