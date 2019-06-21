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Усмажить до +36! Синоптики пообіцяли аномальну погоду в Україні

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В Україні в п'ятницю, 21 червня, очікується суха і спекотна погода, аж до аномальної.

При цьому у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях слід очікувати дощів, повідомляє Укргідрометцентр.

"21 червня суха спекотна погода, лише в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози, подекуди значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с", – йдеться в повідомленні.

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Спека в Україні

Спека в Україні

Подробиці

Температура вдень 29-34°, у південних, східних та більшості центральних областей місцями до 36°.

У Києві та Київській області 21 червня суха спекотна погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура в столиці вдень 31-33°; по області 29-34°.

Усмажить до +36! Синоптики пообіцяли аномальну погоду в Україні

Як писав OBOZREVATEL, під час сильної спеки варто утриматися від інтенсивної роботи і проведення зустрічей з 11 до 16 годин. На вулиці краще носити головний убір, а одяг повинен бути з натуральних тканин. Також лікарі радять щодня пити по 30 мл води на кожен кг ваги, але робити це строго до певного часу.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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