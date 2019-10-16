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16 жовтня • оновлено в 14:28
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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

Условие Украины России: в Кремле истерика

8.3т Читати матеріал російською

Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер сообщает в Фейсбуке, что на переговорах в Минске украинская сторона поставила условие: выполнение политического блока минских соглашений возможно только в том случае, если группировки "ЛДНР" будут распущены.

В России по этому поводу уже истерика. Как обычно, обвиняют Украину в срыве переговоров, но на самом деле все сказано верно: в самих минских соглашениях нет никаких "ЛДНР". Есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ОРДЛО. Следовательно, нарушением минских соглашений является как раз сам факт существования так называемых "республик".

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Пойдет ли российская сторона на такое условие? Очевидно, что нет. Таким образом, перед нами конкретная иллюстрация невыполнимости минских соглашений. С одной стороны - "ЛНР" и "ДНР" в них не значатся, с другой - продолжают принимать участие в переговорах и выдвигать какие-то требования. Ликвидировать эти организации Россия отказывается. Мы же с ними ни о чем не договаривались, и ничего согласовывать не должны.

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Жрите, россияне. Вы создали монстра, теперь он пришел к вам

Очень правильно, что наконец озвучено это принципиальное условие украинской стороны. Давно пора было это сделать.

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Тема
Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанского
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Просто истерика? Или переходящая в панику?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вперёд Смотрящий, Переходящая в дрыстню, в диарею.
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"Крайне странное заявление", сказал Сергей Цеков, там самым впав в истерику...:)
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Белый господин
Белый господин
Удивительно, "нет никаких "ЛДНР", а ВСУ вперед продвинуться не может. Что же им мешает интересно?
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