Усе в портретах диктаторів: на Чернігівщині розгорівся скандал через "червоний" ресторан

У Прилуках на Чернігівщині розгорівся скандал через ресторан, інтер'єр якого, незважаючи на дію в Україні закону про декомунізацію, досі прикрашений різноманітними атрибутами комуністичного минулого.

Однак адміністрація закладу, попри застереження місцевої влади й активістів, міняти будь-що у своєму "музеї тоталітаризму" не збирається. Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема зазначається, що в ресторані усюди висять радянські прапори, герби, штандарти, лозунги й портрети радянських диктаторів: "від Леніна у різному віці – до Сталіна і Хрущова". А ще гармошки, самовари й інші "ознаки веселого життя" епохи соціалізму.

У Прилуках ресторан пропонує пообідати у "товаристві" Сталіна і Леніна

Водночас на прохання пояснити таке грубе порушення закону про декомунізацію, який діє в Україні вже більш ніж п'ять років, офіціант ресторану російською відказав, мовляв, "не він його придумував, не йому й прибирати". Адміністраторка ж заявила, що це всього лише стиль, а про закон вона не чула.

"Червоний" ресторан у Прилуках ТСН

"Він давно існує. Років, мабуть, вісім. Мені 22 роки, я в той час не жила. Не знаю, чесно кажучи. Те, що пишуть зараз у книжках, в історіях – це змінюють щороку. Нам спочатку у школі розповідають одне, потім інше. Так що я не знаю, кого слухати і кому вірити", – зізналася дівчина.

"Червоний" ресторан у Прилуках ТСН

А ось за словами працівника Інституту нацпам'яті Богдана Короленка, про порушення законодавства власників ресторану попереджали ще два роки тому, однак ті ніяк не відреагували. Хоча такий дизайн закладу однозначно поза законом, і покарати за нього можуть ув'язненням на термін від 5 до 10 років.

"Червоний" ресторан у Прилуках ТСН

За словами місцевих жителів, до Прилук десталінізація, почата ще в СРСР після смерті диктатора, досі не дійшла. Адже навіть викликані на місце поліцейські вдали, що вперше бачать цей заклад і здивувалися тому, що комусь такий "червоний" ресторан заважає.

Щоправда, за заявою журналістів поліція відкрила кримінальне провадження. А чоловік, котрий назвався адвокатом ресторану, запевнив, що власники обов'язково змінять інтер'єр його приміщень.

"Червоний" ресторан у Прилуках ТСН

"Червоний" ресторан у Прилуках ТСН

"Червоний" ресторан у Прилуках ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування погодився повернути декомунізовану назву селу Мармузовичі на Львівщині.

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