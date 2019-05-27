"Усе в будинку трясеться": українське місто йде під землю

Місто Стебник Львівської області опинилося під загрозою повністю піти під землю. Десятки років у регіоні видобували калійну сіль, але на початку 2000-х роботи у шахтах припинили і не змогли законсервувати рудники.

Місцеві жителі і активісти стверджують, що величезні порожнини, які утворилися під землею, є бомбою уповільненої дії для цих територій, передає ТСН.

Екологи також б'ють на сполох: грунт може піти з-під ніг у будь-який момент, потягнувши під землю цілий регіон.

Стебник Львівської області Скріншот із відео

Городяни розповідають справжні жахи. За їх словами, коли старою трасою їде фура, в будинку буквально все трясеться. Однак, найбільше турбує городян небезпека від самих карстів. "Прірва тільки через калійний завод, перестали закладку робити, значить, прірва буде більшою. Це йде до Трускавця. Ця страшна біда йде до Трускавця", – каже місцевий житель.

Владі ця проблема не здається такою катастрофічною. Вони кажуть, що про ситуацію знають і шукають шляхи вирішення.

"Провели дослідження території, де проживають місцеві жителі, і отримали висновки, що найближча зона аномальних проявів – не менше ніж 100 метрів до житлових будинків", – запевнив Руслан Гречаник, директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбезпечнішим містом України визнано Львів. Він зайняв 121 місце серед 327 міст світу.

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