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''Усе – фейк!'' Кримчанам відкрили очі на наслідки ''русского міра''

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Усе, що відбувається на анексованому півострові Крим після його захоплення росіянами в 2014 році, не має юридичної сили.

Цю тему підняли в місцевих паблік при обговоренні можливості оформлення українських документів. "У Криму після окупації все – фейк. Заміжжя, зміна прізвища, свідоцтва про народження дітей – усе несправжнє", – пишуть розчаровані мешканці півострова.

При цьому деякі кримчани активно намагаються обдурити українське законодавство і зробити собі документи для виїзду за кордон.

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Анексія Криму

Анексія Криму

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупаційна влада анексованого Криму похвалилася відкриттям траси "Таврида" на 70-кілометровій ділянці між Феодосією і Керчю.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Makc Махов
Makc Махов
Хайль Пу-тин Хуй-ло! Ес ай хуй! Хуйлопутин капут! ☠️🖕😆😅🇷🇺🤣🖕🏼
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Московский клоп , повесил крым себе на шею думал медалька , а оказался камнем . Года не прошло и мост уже трещит 😂 . Боюсь представить что дальше будет )
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Пидерация украла крым а радости никакой одни проблемы . Туристов нет , пляжи пустые , гостиницы закрываются , превратили крым в памойку . Мост построили а толку никакого никто в руский крым не хочет ехать , пазорище 😂
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