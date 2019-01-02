''Усе – фейк!'' Кримчанам відкрили очі на наслідки ''русского міра''

Усе, що відбувається на анексованому півострові Крим після його захоплення росіянами в 2014 році, не має юридичної сили.

Цю тему підняли в місцевих паблік при обговоренні можливості оформлення українських документів. "У Криму після окупації все – фейк. Заміжжя, зміна прізвища, свідоцтва про народження дітей – усе несправжнє", – пишуть розчаровані мешканці півострова.

При цьому деякі кримчани активно намагаються обдурити українське законодавство і зробити собі документи для виїзду за кордон.

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У Криму після окупації все - фейк. Заміжжя, зміна прізвища, свідоцтва про народження дітей - все несправжнє. pic.twitter.com/bzFonvFqQ7 - Kosstik (@ Kosstik8) 1 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупаційна влада анексованого Криму похвалилася відкриттям траси "Таврида" на 70-кілометровій ділянці між Феодосією і Керчю.