Уряд зобов'язаний впроваджувати карантин обдумано, українці не пробачать "велюри", – Рудик

Щоб взяти ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні під контроль, уряд зобов'язаний впроваджувати карантин обдумано і планово.

Про це у своєму Facebook заявила депутатка и лідерка партії "Голос" Кіра Рудик. Вона наголосила, що бездіяльність влади щодо пандемії та ставка виключно на штрафи, заборони й обмеження призводить до того, що карантин просто не діятиме.

"Підприємці по всій країні зробили висновки з весняного жорсткого карантину. Тоді його дотримувались всі, крім "велюрів". Тепер такого не буде. Хабарі чиновникам та поліції на місцях вже сьогодні дозволяють працювати кафе, ресторанам та нічним клубам цілодобово в усіх містах-мільйонниках", – зазначила лідерка "Голосу".

Вона наголосила, що уряду варто почати з себе, перелічивши план дій у кризовій ситуації, що склалася на сьогодні в країні:

Необхідно кадрово посилити МОЗ. І терміново.

Кардинально переглянути структуру витрат держбюджету на боротьбу з COVID-19.

Хоч і з величезним запізненням, але все ж таки почати організацію тотального безкоштовного тестування населення. Й ізольовувати тільки тих, хто вже хворіє.

Також Рудик відзначила необхідність компенсацій бізнесу, який обмежить роботу через карантин вихідного дня, а громадянам, які у період повного або часткового карантину, втратять роботу – фінансову допомогу.

"І основне! Уряд зобов'язаний впроваджувати карантин обдумано і планово. А отже — попереджати країну про запровадження будь-яких карантинних обмежень не пізніше ніж за тиждень", – підсумувала Рудик.

У "Голосі" наголосили на необхідності обдумано впроваджувати карантин. Facebook Кіри Рудик

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував жорсткий карантин вихідного дня в Україні. Планується, що з 00:00 суботи і до 00:00 понеділка працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.