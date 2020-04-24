Продукти тоннами йдуть на смітник, а клієнти "закладають" майстрів: як український бізнес виживає на карантині

Малий і середній бізнес в Україні уже б'є на сполох. Через карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу їх залишили без роботи, без засобів до існування. В кількох містах пройшли акції протесту. В Одесі влаштували автопробіг, вимагаючи не закривати ринки, в Мелітополі підприємці протестували біля міської ради, закликаючи відновити їх роботу.

На скільки ще вистачить запасу фінансів і терпіння підприємців, щоб пережити карантин, поки ніхто точно сказати не може. У багатьох уже давно закінчилися всі заначки, і вони змінюють торгівлю на ринку на роботу в таксі. Інші ще чекають.

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Урожай викидають у помийні ями

Нещодавно Верховна Рада ухвалила низку норм для спрощення "правил гри" для бізнесу під час карантину: ФОПів звільнила від єдиного соціального внеску, скасувала податок на нерухоме майно та плати за землю за березень-квітень, усунула деякі штрафи і пені, ввела мораторій на певні перевірки... Але для порятунку малого бізнесу всього цього виявилося мало.

У Херсонській області фермери і продавці ринків уже тоннами викидають свій товар у помийні ями. Весняний урожай овочів пішов під ніж.

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"Редиска, молода капуста, все викинув. Близько 6 тонн. Що сіяти тепер – я не знаю. Якщо карантин триватиме і влітку, то немає жодного сенсу вирощувати овочі. Продати їх неможливо", – розповідає фермер із Херсонщини Микола.

Ринок у Херсонській області Скрін відео

Його колега за нещастям із Миколаївської області Андрій каже, що посадив полуницю, а тепер не знає, що буде з нею робити.

"Вона у мене рання, в кінці травня вже продаю, але, судячи з усього, вся ця біда ще триватиме мінімум до літа", – розповів він.

Борис Емльдеш, голова ГО "Всеукраїнська професійна асоціація підприємців", підтверджує тенденцію: "У Херсонській області є великий ринок Великі Копані, куди зазвичай фермери привозили свій товар. Тепер усе тоннами викидають. Ніхто не бере, ринки закриті. В супермаркетах здебільшого імпортний товар, український їм не потрібен. Фактично, якщо так справа піде, то 80% урожаю буде знищено", – говорить Емльдеш.

За його словами, найбільше страждають продавці плодоовочевої, молочної та м'ясної продукції. Ті, хто займається консервацією, виготовляє ковбасу, ще якось потерплять. Але будь-який товар має свій термін придатності.

Протест підприємців в Одесі 048 ua

"Якщо карантин триватиме ще, то, думаю, половина підприємців на ринок не повернеться. Деякі вже пішли працювати таксистами. Адже грошові запаси закінчилися, а сім'ю годувати якось треба", – говорить глава асоціації підприємців Емльдеш.

Олександр Мельниченко, ще один представник ГО "Всеукраїнська професійна асоціація підприємців", розповідає, що, незважаючи на карантин, із працюючих на ринку вимагають орендну плату.

"У нас в Одесі є приватний ринок "Союз", який зараз закритий. А власник вимагає з людей орендну плату. Виходить, працювати не дають, а гроші плати. У когось є кредити, борги – все це теж потрібно оплачувати", – каже Олександр.

Відкривають шлюбні агентства й інтернет-магазини

Максим Тютюнників, глава правління ГО "Асоціація представників малого та середнього бізнесу Києва", говорить, що зараз 70% маленьких фірм закриваються.

Протести в Мелітополі РБК

"До нас звертаються по допомогу підприємці. В основному вони закривають свої підприємства. Адже ніякої торгівлі, надання послуг зараз немає. І хоча штрафи і пеню за прострочення виплати податків поки відмінили, платити-то податки все одно потрібно. Колеги не вірять, що карантин закінчиться в травні. І навіть після його завершення бізнес відразу ожити не зможе. Люди зубожіють, платити буде нічим, курс долара поповзе вгору", – запевняє Тютюнників.

Правда, перевагою малого бізнесу є його динамічність, здатність швидко зманеврувати і перебудовуватися. Завдяки цьому деякі підприємці через карантин знайшли себе в іншій сфері. Керівник київської асоціації розповідає: "Деякі переорієнтувалися на доставку їжі. Інші відкрили інтернет-магазини. Одна юридична компанія, наприклад, створила шлюбне агентство. Весна на дворі, люди все одно хочуть знайомитися, закохуватися й одружуватися".

Такі приклади надихають. Але далеко не всі здатні швидко підлаштуватися під нові умови.

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"Людина багато років торгувала на ринку, а зараз раптом відкриє інтернет-магазин? Це з області фантастики. Та й щоб розкрутити цей магазин, буде потрібно багато часу", – вважає Мельниченко.

Емльдеш вважає, що ринки в Україні потрібно відкривати.

"Приклад, Японія, Сінгапур, Південна Корея, незважаючи на те, що вони ближче всього були до епіцентру коронавірусу, зуміли захистити свій бізнес. Та ж Білорусь, де всі працюють. А ми пішли шляхом Італії та Іспанії чомусь", – говорить він.

"Стукають" сусіди і клієнти

Нелегко доводиться і дрібним підприємцям зі сфери обслуговування. Перукарі, манікюрниці позбулися заробітку через карантин. А на тих, хто намагається нелегально заробити, скаржаться в поліцію навіть власні клієнти.

Киянка Тетяна розповідає про досить цинічний вчинок: "Днями мене здала клієнтка, яку я обслуговувала кілька років. Я зняла собі крихітне приміщення в підвалі житлового будинку і по запису приймала відвідувачів. Причому тільки тих, кого знала. Вона прийшла, обслужилася, а потім викликала поліцію. Тепер мені загрожує штраф у 17 тисяч гривень".

І таких історій чимало. Когось поліції здають сусіди, які бачили, як у салон іноді приходять люди.

"Я працювала в маленькому ательє на першому поверсі, – ділиться харків'янка Анастасія. – Ми з господинею вирішили, що будемо працювати підпільно. Постійні клієнтки просили закінчити їх замовлення, та й на літо вже були домовленості. Так пильна сусідка-пенсіонерка подзвонила в поліцію, і нас накрили. Одна виховую дитину, живу на зйомній квартирі. Тепер просто не знаю, що робити. Церкви чомусь ніхто не закрив, хоча саме там – розсадник коронавірусу". Правда, Настя останнім часом знайшла вихід – їй запропонували шити маски на дому. Заробіток невеликий, але хоч щось.

Гниє картопля і ростуть ціни

Що стосується інших країн, то, наприклад, у Бельгії фермери через карантин змушені виливати молоко, тому що продавати його нікому. "Гниє картопля, тому що фермери зараз не можуть її продавати, немає попиту, кафе, ресторани закриті. Навіть на заморозку її не відправляють, бо на це теж потрібні гроші. До речі, зараз у Бельгії піднялися ціни на продукти", – розповів українець Микита, який зараз живе у Бельгії.

У Чехії фермери теж просять відкрити ринки, тому що їм нікуди дівати свою продукцію, вона псується, її викидають.

У Білорусі, де нічого не закривали на карантин, фермери, які вирощують картоплю, теж скаржаться на життя. Вони кажуть, що змушені будуть викинути свій товар, тому що кордони через коронавірус закриті і їм нікуди її збувати. Навіть у Росію й Україну не можуть продати.

Що стосується перукарень, то в Італії та Іспанії теж діють підпільні салони краси. Зазвичай вони розташовані в квартирах. А клієнтки приходять туди з собачками, щоб їх на вулиці не зупиняла поліція.

Як видно, малий бізнес виявився між молотом і ковадлом: з одного боку – нищівні збитки, неможливість покрити кредити й оренду, з іншого – брак розуміння з боку держави і суспільства. Всім сторонам ясно, що без кінця так тривати не може. І очевидно, що рішення – за однією з цих сторін, а саме – за владою. Виходом із ситуації могло б стати пом'якшення і скорочення карантину, а також стимулювання бізнесу після подолання пандемії. Втім, є і варіант, коли діяти рішуче змушені будуть самі бізнес і споживачі, вони ж – пересічні громадяни. Але такий результат може бути небезпечнішим за коронавірус.

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