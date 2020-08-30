Уроки на повітрі і поділ на групи: як школи готові до навчального процесу в умовах COVID-19

Українські школи 1 вересня знову приймуть учнів на заняття. Однак цей навчальний рік точно не буде схожий на колишні – кількість хворих на коронавірус не знижується, а багато регіонів країни перебувають у "червоній" зоні. Директори закуповують умивальники й антисептики, вчителі готуються проводити заняття онлайн і на вулиці. Медики і зовсім б'ють на сполох: 30 осіб у приміщенні, яке рідко провітрюється, і через два тижні забезпечений стрибок захворюваності.

Як готуються до 1 вересня українські школи, учні та їх батьки і чи не стане це бомбою уповільненої дії, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Гнучкий графік і багато входів: що зміниться в школах

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що навчальний процес повинен початися, але в нових умовах, із дотриманням усіх правил безпеки. А значить, столичні навчальні заклади почнуть жити по-новому. Наприклад, у гімназії "Введенська" №107 організовані два додаткових входи, на додачу до двох, що вже існують. У кожному класі з'явилися умивальники. Є зони для проведення уроків на свіжому повітрі. Крім цього, в адміністрації додають: час перерв між уроками буде збільшено. Додатково в навчальному закладі з'явився ізолятор, антисептики, миючі засоби, безконтактні термометри і маски.

У середній школі столиці №309 заради безпеки учнів готові пожертвувати часом уроку. Як розповіла OBOZREVATEL директорка Ольга Тимошенко, потоки учнів зможуть розділити.

"У школі 1680 дітей. Є десять входів, тобто вийде розвести потоки учнів. Щоранку вчителі дізнаватимуться про самопочуття дітей, нагадуватимуть про необхідність мити руки. У кожному класі є умивальник, підведена гаряча вода, закуплені мило і рушники. Але 30 осіб одночасно руки не вимиють, тому початок уроку може затриматися. На жаль, провітрювати всі класи не вийде: вікна старі, у багатьох не працюють ручки. Важко буде і в їдальні – нам рекомендували розсадити по чотири людини за столом, але це непросто, адже школа переповнена", – підсумовує керівниця.

Школярам мірятимуть температуру під час відвідування уроків

У столичній школі №239 вирішили відмовитися від традиційної кабінетної системи навчання. Тепер за кожним класом буде закріплений окремий кабінет, в який приходитимуть вчителі-предметники. Така система торкнеться молодшої, середньої та старшої шкіл.

Традиційні лінійки скасовуються

У Міністерстві освіти і науки в коментарі OBOZREVATEL розповіли, що у всіх школах, щоб уникнути зростання захворюваності 1 вересня лінійок не буде. Водночас в адміністрації навчального закладу є можливість придумати щось особливе в цей день, щоб у дітей було свято.

"Дистанційне навчання очікує тільки ті школи, які перебувають у "червоній" зоні. Для інших міністерство розробило план навчання за гнучким графіком. Уроки, які не прив'язані до аудиторії, можуть проводитися на свіжому повітрі, – подібні зони з'являються у багатьох школах. Якщо раніше учні займалися за системою переходу з класу в клас, то тепер це не рекомендується, за винятком певних уроків, наприклад, інформатики", – додали в Міносвіти.

Шкільні кабінети підготували для учнів

Школу можуть закрити на карантин, якщо регіон, де вона розташована, потрапить у "червону" зону. У такій ситуації учні перейдуть на дистанційне навчання. Якщо ж школа розташована у "зеленій" зоні, але один з учнів заразився COVID-19, весь клас на два тижні відправлять на самоізоляцію з дистанційним навчанням.

"Якщо будуть іще хворі, директор школи сам має право вирішувати, чи закривати навчальний заклад на карантин", – підсумовують у міністерстві.

Дистанційка: батьки – проти, медики – за

Українські школярі вже займалися онлайн із березня до кінця травня. І якщо дітям система припала до смаку, то думки батьків розділилися. Син Лариси йде у сьомий клас і вона вже знає: традиційної лінійки у її дитини не буде, але заняття почнуться за шкільною партою. Єдине, що зміниться, – у школі організовують інший вхід, щоб не допускати скупчень, а саму будівлю поділять на кілька зон.

"Дистанційне навчання, хоч і безпечне, але нам не дуже сподобалося, – зізнається мама школяра. – Діти перебувають вдома, я не впевнена, що вони займаються якісно. До того ж, батьки вже працюють в офісі і не можуть проконтролювати дітей, допомогти їм з уроками. Та й хлопчики менш організовані, не всім довіриш вчитися вдома".

Учнів закликали дотримуватися соціальної дистанції

Лариса уточнює, що в школі закупили санітайзери, антисептики, попередили, що дитині потрібно давати з собою одноразову маску. Мама радіє, оскільки школа сина невелика, на їх паралелі всього один клас, але в ньому близько 30 осіб, що теж вселяє побоювання. Напрошується питання: як організовують заняття, щоб кожен з учнів був у безпеці?

"Розсадити дітей по одному нереально. Можливо, вийде поділити їх на групи, – передбачає мама семикласника. – Буду рекомендувати синові мити руки, носити маску і дотримуватися дистанції, хоча розумію: це неможливо. Діти не бачилися з березня, дуже скучили одне за одним, та й у масці на уроках сидіти непросто. Думаю, далі нас чекають якісь коригування навчального процесу".

Киянка Тетяна відправляє в школу двох дітей: одного – у п'ятий клас, другого – у перший. Не приховує хвилювань: період складний, обох чекає адаптація до нових умов, у старшого школяра – до вчителів-предметників, у молодшого – до нового життя в цілому.

"Поки жодних інструкцій, як проходитиме навчання, нам не давали, – ділиться мама двох дітей. – Припускаю, що клас старшого сина розділять на дві частини: спочатку протягом тижня ходить у школу одна половина, потім стільки ж – друга. А першокласники приступають до занять як зазвичай".

Тетяна уточнює, що виходити в коридор учні повинні виключно в масках. Також у будівлі закрита їдальня, але про їжу для учнів їхнім батькам доведеться подбати самостійно. Про перехід на дистанційне навчання мама школярів думає з деяким острахом.

"Старший син уже навчався вдома і приємного в цьому було мало. Знаю, що інші педагоги проводили заняття в Zoom. Наша ж вчителька сказала, що у неї немає обладнання для навчання дистанційно і просто скидала дітям завдання, а пояснювати їх батьки були змушені самостійно", – розповіла вона.

Школярам складно дотримуватися заборон

Водночас лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Ігор Марков у розмові з OBOZREVATEL заявив, що не поділяє точку зору батьків, які зібралися відправляти дітей у класи. Він порівнює обстановку в школах з умовами на міжнародних лайнерах, де на початку пандемії відбулися спалахи коронавірусу.

"У класах, де сидять по 30 учнів, неможливо створювати безпечні умови. Кабінети не провітрюються, а адже коронавірус і грип не передаються на відкритому повітрі. Щоб хоч трохи убезпечити дітей, потрібно проводити часту дезінфекцію і якомога частіше провітрювати приміщення. Прогнозую, що з другої половини вересня, через два тижні після початку навчального року, нас чекає збільшення кількості захворілих", – говорить фахівець.

Як готуються за кордоном

Інші країни в більшості своїй вирішили з 1 вересня розпочати навчальний рік традиційно, за шкільними партами. Однак, наприклад, у Великобританії діти навчатимуться вдома, якщо хоча б одна людина зі школи захворіє на коронавірус. Доїхати до місця навчання можна шкільним автобусом – система підвезення збережеться. Проте медики рекомендують ходити пішки або їздити на велосипеді. Також школам пропонується вводити різний час початку занять. Кухні та столові працюватимуть у звичайному режимі, але з частою дезінфекцією. Збережуться і звичні масові заходи, але ранкових зборів більше не буде, а формат уроків музики і фізкультури зміниться. Зокрема, заборонять контактні види спорту.

У школах підготували окремі класи

В Італії школи повинні відкритися 14 вересня. До цієї дати підготували цілий список способів забезпечити безпеку учнів і вчителів. Всі педагоги зможуть безкоштовно пройти тест на коронавірус. Його також зможуть здати деякі школярі, якщо результат виявиться позитивним хоча б у одного, школу закриють на карантин, а всіх учнів і співробітників перевірять на наявність інфекції. Деякі уроки можна буде проводити дистанційно і на вулиці.

В Іспанії, ще одній країні, яка серйозно постраждала від коронавірусу, відкривати школи взагалі не готові. Батьки не хочуть пускати дітей на навчання, вчителі також бояться збирати повні класи. Одна з ідей – організувати "міхур" із 20 – 25 учнів молодшої школи, яким не треба буде носити маски та яким заборонять контактувати з дітьми з інших класів. Старші ж школярі повинні будуть носити маски, коли соціальне дистанціювання неможливе, а частину занять переведуть в онлайн.

У кожному класі буде антисептик

У США кожне місто може індивідуально вирішувати, чи відкривати школи. Ґрунтуватися це рішення повинно на кількості випадків зараження. Наприклад, у каліфорнійському Окленді дистанційне навчання буде продовжено до 30 грудня – в учнів повинно бути від 60 до 150 хвилин прямого спілкування з учителем, потім – до 3,5 годин записаних заздалегідь лекцій. А у Флориді школи повідомляють батьків про зростання або зниження захворюваності і дають рекомендації, залишати учнів вдома або дозволяти заняття.

Мало постраждалі від коронавірусу країни, наприклад, Хорватія, готуються до відкриття шкіл. Водночас у навчальних закладах необхідно дотримуватися дистанціювання, носіння масок і заходів гігієни. Крім того, заняття будуть організовані так, щоб учні контактували тільки зі своїми однолітками і якомога меншою кількістю вчителів. Для інфікованих або тих, хто перебуватиме на самоізоляції, проводитимуть онлайн-заняття.

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