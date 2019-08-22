Урочистості до Дня Незалежності: на репетиції в Києві помітили неприємний "сюрприз". Фото і відео

У Києві в четвер, 22 серпня, пройшла репетиція Ходи Гідності, приуроченої до Дня Незалежності України.

Відповідні фото і відео майбутніх урочистостей опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Репетиція почалася з Алеї Героїв Небесної Сотні. Спочатку режисер заходу Алан Бадоєв повторив програму з дітьми та курсантами Київського військового ліцею.

Потім почали репетицію своєї частини військові оркестри, представники правоохоронних органів, Державної служби з надзвичайних ситуацій і інші учасники.

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності Укрінформ

Як уточнила пресслужба КМДА, репетиція триватиме до 23:00. У зв'язку з цим буде обмежено рух по вулицях Хрещатик і Михайлівська.

При цьому, в центрі Києва помітили неприємний "сюрприз": на фото на вулиці Інститутська потрапив водомет, який стояв у тому ж місці взимку 2014 року в часи Евромайдану.

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності 24 канал

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності 24 канал

У Києві готуються до Ходи Гідності 24 канал

У Києві помітили неприємний сюрприз до Дня Незалежності 24 канал

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності Укрінформ

За даними "Укрінформу", 24 серпня учасники заходу спочатку вшанують пам'ять загиблих Героїв хвилиною мовчання і покладуть квіти на Алеї Небесної Сотні. У Ході Гідності візьмуть участь рідні і близькі загиблих захисників України, ветерани АТО, представники громадськості.

На площі незалежних піднімуть Національний прапор. Народна артистка України Тіна Кароль та оперні співачки Анжеліна Швачка та Оксана Крамарева виконають державний гімн.

Відбудеться також нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах.

Репетиція Ходи Гідності на Майдані идет повну ходом pic.twitter.com/QqgK0fW4uv - 24 канал (@ 24tvua) August 22, 2019

Репетиція урочистостей до Дня Незалежності



Транслюємо наживо тут https://t.co/479fcUEoeB pic.twitter.com/4mTLp6fNhD - Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 22, 2019

Оркестр на репетіції урочистостей до Дня Незалежності pic.twitter.com/ioPsitL8ax - Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 22, 2019

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський раніше заявив про намір відмовитися від проведення військового параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад. Ветерани АТО пообіцяли організувати власний парад без участі влади.

Після цього глава Офісу президента Андрій Богдан анонсував замість параду Ходу Гідності, в якій мають взяти участь представники різних військ ЗСУ, ветерани АТО, а також "медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся