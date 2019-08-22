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Урочистості до Дня Незалежності: на репетиції в Києві помітили неприємний "сюрприз". Фото і відео

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У Києві в четвер, 22 серпня, пройшла репетиція Ходи Гідності, приуроченої до Дня Незалежності України.

Відповідні фото і відео майбутніх урочистостей опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Репетиція почалася з Алеї Героїв Небесної Сотні. Спочатку режисер заходу Алан Бадоєв повторив програму з дітьми та курсантами Київського військового ліцею.

Потім почали репетицію своєї частини військові оркестри, представники правоохоронних органів, Державної служби з надзвичайних ситуацій і інші учасники.

Новини
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У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

Укрінформ

Як уточнила пресслужба КМДА, репетиція триватиме до 23:00. У зв'язку з цим буде обмежено рух по вулицях Хрещатик і Михайлівська.

При цьому, в центрі Києва помітили неприємний "сюрприз": на фото на вулиці Інститутська потрапив водомет, який стояв у тому ж місці взимку 2014 року в часи Евромайдану.

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

24 канал

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

24 канал

У Києві готуються до Ходи Гідності

У Києві готуються до Ходи Гідності

24 канал

У Києві помітили неприємний сюрприз до Дня Незалежності

У Києві помітили неприємний сюрприз до Дня Незалежності

24 канал

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

Укрінформ

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

У Києві пройшла репетиція Ходи Гідності

Укрінформ

За даними "Укрінформу", 24 серпня учасники заходу спочатку вшанують пам'ять загиблих Героїв хвилиною мовчання і покладуть квіти на Алеї Небесної Сотні. У Ході Гідності візьмуть участь рідні і близькі загиблих захисників України, ветерани АТО, представники громадськості.

На площі незалежних піднімуть Національний прапор. Народна артистка України Тіна Кароль та оперні співачки Анжеліна Швачка та Оксана Крамарева виконають державний гімн.

Відбудеться також нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський раніше заявив про намір відмовитися від проведення військового параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад. Ветерани АТО пообіцяли організувати власний парад без участі влади.

Після цього глава Офісу президента Андрій Богдан анонсував замість параду Ходу Гідності, в якій мають взяти участь представники різних військ ЗСУ, ветерани АТО, а також "медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери".

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Теми
День Незалежності Парад на День Незалежності
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Україна Київ
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Golan Sim
Golan Sim
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: В данный момент высокопоставленные адепты майдана уже убедились, что Зеленский имеет желание остановить гражданскую войну в Украине, поэтому они дали задание силовым структурам ФИЗИЧЕСКИ УСТРАНИТЬ или, хотя бы, ЗАПУГАТЬ Зеленского, чтобы тот отменил свои планы по политическому урегулированию военного конфликта в Донбассе. Если это не удастся, то украинские нацисты устроят массовую провокацию с многочисленными человеческими жертвами во время государственных праздников. Готовя свои ПРЕСТУПЛЕНИЯ, апологеты майдановского нацизма и поддерживающие их западные спецслужбы пойдут на ЛЮБЫЕ действия, ради сохранения существующего кровопролития в Украине..
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