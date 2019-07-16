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Уріель Штерн
Уріель Штерн
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В семье мамы троих детей произошло горе: поможем?

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Выборы. Сегодня все озабочены выборами.

Это правильно, естественно и хорошо, что нам важна судьба и будущее страны.

Но страна – это не просто слово, она состоит из многих семей. И все вместе мы – одна большая семья.

Неважно, кто вы по вероисповеданию, национальности, если в одной семье горе, мы не можем пройти мимо.

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Мамі трьох малолітніх дітей потрібна допомога

Такое горе произошло в семье Светланы Лавринчук, которая воспитывает троих деток, – она заболела раком молочной железы.

Общими усилиями нам удалось собрать средства, и женщина прошла 12 курсов химиотерапии. Впереди – операция. 220 тыс грн. Осталось собрать 34 тысячи.

У нас есть QR-код, благодаря которому деньги можно перечислить двумя кликами. Или на сайте:http://kvitna.org/ 4681-svitlana-lavrinchuk.ht ml

В семье мамы троих детей произошло горе: поможем?

Вы можете отправить 100, 50, 20, 5 грн. Сколько есть возможность. Но точно не можете остаться в стороне.

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Автор
Уріель Штерн Уріель Штерн
Джерело
Джерело: Facebook Уриэля Штерна
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