"Не думати про те, як буде за рік… і чи буде взагалі…"
Світлана Лаврінчук вже півроку бореться з раком грудей заради трьох дочок – Віки, Насті та Надійки – 1,5, 4 і 6 рочків.
Щотижнево – хіміотерапія. А вже 22 липня їй необхідно зробити операцію, яка коштує 265 000 гривень.
Проте, у родини з трьома дітками – одна з яких має інвалідність і потребує постійного дорого лікування – коштів на операцію мамі просто немає.
Але мама так потрібна дівчаткам, а мамі дуже потрібна операція.
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