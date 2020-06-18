Ураження цілі ракетою "Нептун" показали на відео: випробування успішно завершено

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов оприлюднив кадри польоту і ураження цілі ракетою "Нептун" і висловив занепокоєння про подальшу долю проекту.

Про це Турчинов написав у Twitter. За його словами, фінансування на випробування було виділено ще державним оборонним замовленням в 2019 році (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

"Успіхи можуть змінитися зупинкою всього проекту, якщо не відновити його фінансування", – зазначив політик.

Як зазначила прес-служба Генерального штабу ЗСУ після успішного завершення випробувань ракетного комплексу 17 червня, головною їх особливістю цього разу була стрілянина з бойовою частиною.

У Генштабі зауважили, що ракетний комплекс здатний виконувати бойові завдання в простих і складних метеорологічних умовах будь-якого часу доби й року, під час активної вогневої та радіоелектронної протидії супротивника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні випробували потужний ракетний комплекс для ЗСУ.