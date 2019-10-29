Урагани та повені: кліматолог дала прогноз на 2020 рік в Україні

В Україні в 2020 році очікуються урагани і повені. Причиною тому стануть зміни в глобальній циркуляції повітря.

Про це повідомила доктор фізико-математичних наук, завідувач відділення кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Вазіра Мартазінова "Апострофу". Вона додала, що також кожні 5-6 днів будуть різкі перепади температури повітря.

Найскладніші регіони, за її словами, це Карпати і Західна Україна.

"Але можуть бути повені і в південно-східних областях. При будь-яких великих перепадах температури – від тепла до холоду або від холоду до тепла – завжди виникають синоптичні стихійні ситуації. Взагалі, можна зробити прогноз, що до наступного року буде те ж, що і в цьому", – сказала кліматолог.

За словами Мартазінової, в Україні майбутня зима не буде холоднішою, ніж торішня.

"Середньомісячні характеристики будуть вище норми 1961-1990 років. Але протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Можуть з'явитися позитивні денні температури. Хоч вони і будуть невеликими, але створять умови, щоб сніговий покрив не ліг. Зима буде менш сніжна, ніж зазвичай. Це може негативно позначитися на сільськогосподарській діяльності. В цілому, похолодання не будуть тривалими – в межах 2-3, максимум 5 днів", – зазначила вона.

Кліматолог підкреслила, що зараз в Україні синоптична ситуація кидається з крайності в крайність.

"Глобальне потепління помітно, якщо говорити в загальному. Якщо порівняти співвідношення температур за три місяці, то там будуть великі перепади – холод-тепло, тепло-холод. Але тепло буде перемагати, його буде більше. Це і є вплив глобального потепління на температуру в Україні", – сказала Мартазінова.

Кліматолог дала прогноз на 2020 рік в Україні 5 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді в Україні випаде перший сніг. Температура повітря при цьому знизиться до -11 градусів.

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