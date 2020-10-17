Ураган в Кропивницького зірвав дахи і обвалив стіни, є постраждалі. Фото, відео

У Кропивницькому сильний ураган зруйнував стіни домів, зніс дахи, обірвав дроти, зовнішні конструкції на будівлях, повалив дерева та паркани. Внаслідок негоди травмовано три людини.

У місті оперативно скликано комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко у Facebook.

"На гарячу лінію надходить багато дзвінків. О 16.00 оперативно збирається Кропивницька міська комісія ТЕБ та НС. Прийматимуть план дій. ...Надзвичайники, поліція, газовики, а також інші служби вже працюють", – написав він.

Три людини було травмовано внаслідок негоди, пише місцеве видання "Гречка".

За словами очевидців, стихійне лихо було схоже на смерч. Найбільше постраждали мікрорайони Лелеківка і Балашівка.

На місце подій прибув мер Кропивницького Андрій Райкович. Він пообіцяв, що людям, яким немає де переночувати, запропонують місця в готелі "Турист".

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