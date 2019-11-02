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2 листопада • оновлено в 17:55
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УПЦ МП агітує служити в армії в Криму: проти церкви виступили з гучним звинуваченням

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В анексованому Росією Криму відбулися заходи за участю Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) з нагоди осіннього призову в армію РФ.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на релігійно-інформаційної служби України. Протягом поточного року відбулося кілька таких випадків, зазначає видання.

twitter.com/tsnua

twitter.com/tsnua

Служителі УПЦ МП

Новини
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Разом з чиновниками та родичами захід відвідав керуючий Кировско-Білогірським церковним округом УПЦ МП протоієрей Георгій Барзул. Він благословив новобранців і побажав їм "Божої допомоги".

"Клірики Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ МП на протязі російської анексії Криму проводять систематичну роботу серед юнацтва та молоді з пропаганди "святості військового служіння" в армії РФ. Принаймні, протягом поточного року можна відзначити кілька таких прикладів", – відзначає видання.

У якості прикладу журналісти наводять випадок, коли 14 січня під час присяги новобранців "на вірність Батьківщині" на території окупаційної військової частини №6918 в Євпаторії настоятель місцевого храму протоієрей Володимир Бадах благословив 35 новобранців з Краснодарського краю і Дагестану.

Також видання нагадало, як 15 жовтня на базі однієї з окупаційних військових частин Росгвардіі в Сімферополі відбулася акція "День призовника", участь в якій взяв протоієрей Дмитро Кротков, який очолює відділ Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ МП.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що УПЦ МП буде зобов'язана змінити своє найменування, якщо Верховний суд задовольнить касаційну скаргу Міністерства культури.

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Україна
Теги
УПЦ МП Крим
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну и что???
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Кристина Стефанова, завидно вислоухим. Они своих новобранцев не на томос не на щенесдохлу заманить не могут.
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