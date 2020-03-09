У суботу, 8 березня, у Вінниці віряни Української православної церкви Московського патріархату влаштували хресну ходу "Торжество Православ'я", щоб перемогти спалахи хвороб, зокрема коронавірус.

Про це повідомляє місцеве видання "Вежа" (щоб подивитися фото и видео, доскрольте новину до кінця).

Перед початком ходи вірянам і журналістам роздали роздруківки з поясненням суті заходу. "Це традиційна реакція церкви на спалахи хвороб, посухи, природні катаклізми, епідемії, яка є надзвичайно актуальною в умовах поширення світом коронавірусу", – сказано в брошурі.

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

За даними Вінницької єпархії, в ході взяли участь 7000 осіб. Вони пройшли по центру міста, тримаючи в руках ікони і виконуючи церковні пісні про спасіння.

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

Захід завершився молебнем. Щоб між вірянами не виникло конфлікту, вхід у Спасо-Преображенський собор, де в цей момент йшла служба, перекрили парканом.

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

УПЦ МП влаштувала хресну ходу проти коронавірусу Вежа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Чернівців влаштували бунт біля будинку чоловіка, у якого виявили коронавірус.

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